Procesul intentat de Trump împotriva întregii instanțe federale din Maryland, respins

„În înțelepciunea lor, autorii Constituției au reunit trei puteri coordonate pentru a stabili o singură suveranitate”, a scris Cullen. „Această structură poate genera ocazional conflicte între două puteri și încălcarea de către o putere a autorității celeilalte. Dar medierea acestor dispute trebuie să se facă într-un mod care să respecte rolul constituțional al puterii judecătorești”.

Casa Albă nu a făcut încă niciun comentariu.

Cullen a fost numit judecător federal de către Trump în 2020.

El activează în Districtul de Vest al Virginiei, dar a fost desemnat să supravegheze cazul deoarece toți cei 15 judecători federali din Maryland sunt numiți ca pârâți, o circumstanță extrem de neobișnuită care reflectă răspunsul dur al administrației republicane față de judecătorii care încetinesc sau blochează politicile sale.

Cullen și-a exprimat scepticismul față de proces în timpul unei audieri în august.

El a pus sub semnul întrebării necesitatea ca administrația Trump să dea în judecată toți judecătorii ca mijloc de contestare a ordinului.

Semnată de judecătorul șef al districtului Maryland, George L. Russell III, ordonanța împiedică administrația Trump să deporteze imediat imigranții care solicită revizuirea detenției lor în instanța districtuală din Maryland.

Aceasta blochează expulzarea lor până la ora 16:00 a doua zi lucrătoare după depunerea cererii de habeas corpus.

Ordinul precizează că are ca scop menținerea condițiilor existente și a jurisdicției potențiale a instanței, asigurarea faptului că imigranții petiționari pot participa la procedurile judiciare și pot avea acces la avocați, precum și acordarea guvernului „oportunității depline de a prezenta argumente în apărarea sa”.