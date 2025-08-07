Procurorii sud-coreeni solicită arestarea soției fostului președinte Yoon

Anchetatorii sud-coreeni au cerut joi un mandat de arestare pentru Kim Keon Hee, soția fostului președinte Yoon Suk Yeol, aflat în prezent în detenție. Autoritățile o acuză de corupție, manipulare bursieră și trafic de influență politică, într-un scandal care zguduie din temelii scena politică de la Seul.

Kim a fost interogată miercuri timp de aproximativ șapte ore, fiind suspectată că, împreună cu soțul ei, a influențat abuziv nominalizările partidului conservator pentru alegerile parlamentare parțiale din 2022. Alte acuzații includ primirea de bijuterii și cadouri printr-un prezicător, intermediar pentru un oficial al Bisericii Unificării care căuta favoruri politice, potrivit AP News.

Există riscul unei accidentări, spun anchetatorii

„Suntem îngrijorați că, dacă rezistența continuă, ar putea exista riscul unor accidentări”, au declarat anchetatorii, după ce fostul președinte Yoon a refuzat din nou să fie adus la audieri. El s-a opus printr-un gest extrem: s-a întins pe podeaua celulei în lenjerie, refuzând colaborarea timp de o oră.

La sosirea în sediul unde a fost audiată, Kim le-a spus reporterilor: „Îmi cer scuze pentru îngrijorarea provocată opiniei publice”, descriindu-se drept „o persoană lipsită de importanță” și sugerând că va nega acuzațiile care i se aduc.

Trei investigații declanșate după schimbarea puterii

Scandalul se adâncește odată cu lansarea unor investigații speciale aprobate de noul președinte liberal Lee Jae Myung. Sunt anchetate trei situații de interes național: impunerea legii marțiale de către Yoon în decembrie 2024, acuzațiile împotriva soției sale și moartea unui infanterist marin în timpul unei misiuni de salvare în 2023, incident pe care liberalii susțin că fostul guvern a încercat să îl mușamalizeze.

Pe durata mandatului său, Yoon a respins în mod constant apelurile de a permite o anchetă asupra soției sale, calificând acuzațiile drept „atacuri politice fără temei”.

Între timp, reacțiile din spațiul public și politic sugerează că fostul președinte se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar unii comentatori se întreabă dacă recentele acuzații care o vizează pe Kim Keon Hee nu au contribuit la pierderea sprijinului public și la escaladarea confruntării cu opoziția liberală.