Protestatarii se adună la castelul Windsor înaintea sosirii președintelui Donald Trump

Un grup numit Stop Trump Coalition se va aduna, marți seara, la Windsor pentru un protest, înaintea sosirii președintelui american, scrie SkyNews.
Sursa foto: Olivier Douliery/ABACAPRESS.COM
Alexandra-Valentina Dumitru
16 sept. 2025, 21:57, Știri externe

Așa cum s-a întâmplat și la prima sa vizită de stat din 2019, grupurile de campanie din Marea Britanie au planificat manifestații și pentru cea de-a doua vizită.

Stop Trump Coalition pregătește, de asemenea, un protest miercuri în centrul Londrei.

Organizația a susținut că deportările au confirmat faptul că Trump este „un autoritarist rasist acasă și un instigator la război în străinătate”. Aceasta mai afirmă că el „a atacat minoritățile și drepturile femeilor” și „a renunțat la protecțiile privind clima și mediul”.

În 2019, a avut loc un protest la terenul de golf Turnberry al lui Trump, în South Ayrshire. Un protestatar Greenpeace a zburat cu o parapantă deasupra terenului, afișând mesajul: „Trump: well below par” („Trump: mult sub nivelul așteptărilor”), la scurt timp după sosirea acestuia. La Londra, manifestanții au umflat un balon reprezentând un „Bebeluș Trump”.