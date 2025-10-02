Proteste ale Gen Z în Maroc, pe modelul revoluției din Nepal / Premierul Marocului face apel la dialog

Sute de persoane au fost arestate și rănite, clădiri au fost jefuite și mașini incendiate de la începutul protestelor de sâmbătă.

Deși mulțimile nu au fost foarte numeroase, protestele din ce în ce mai violente au provocat cele mai grave tulburări de stradă din Maroc de la demonstrațiile în masă din regiunea Rif din 2016-2017.

A cincea noapte de proteste a făcut primele victime, autoritățile afirmând că forțele de securitate au împușcat și ucis trei tineri înarmați cu cuțite care încercau să fure arme și muniție în Lqliaa, lângă Agadir.

Guvernul marocan „a luat în considerare cererile” tinerilor

Într-o declarație, Akhannouch a afirmat că guvernul său „a luat în considerare cererile exprimate de mișcările de tineret” și că este pregătit „pentru dialog și discuții”.

„Reiterăm încă o dată că o abordare bazată pe dialog este singura cale de a aborda diversele provocări cu care se confruntă țara noastră”.

Protestele au început inițial cu cereri pentru o educație și o asistență medicală mai bune. Acestea au fost organizate de un grup de tineri anonim, format în mod informal, care se numește „GenZ 212” și care utilizează platforme online precum TikTok, Instagram și aplicația de jocuri Discord.

„Îndemnăm toți participanții să rămână disciplinați și să asigure caracterul pașnic al acțiunilor noastre”, a declarat grupul într-o declarație pe Discord.

🚨BREAKING🚨:MOROCCO PROTESTS ESCALATE 🇲🇦 ⚠️ Thousands took to streets across Morocco demanding better jobs, education, and healthcare. Violence left 2 dead, 23 civilians and 263 officers injured, and 400+ arrested. Protesters criticize government spending on 2030 World Cup. pic.twitter.com/joppWjLNuR — The_Independent (@TheIndeWire) October 2, 2025

Autoritățile din Maroc anunță măsuri severe

Autoritățile au promis că vor lua măsuri severe împotriva celor care participă la jafuri sau acte de vandalism. Revoltele ar putea fi pedepsite cu închisoare de la 20 de ani până la închisoare pe viață, a declarat Ouali Alami, un înalt funcționar al parchetului, pentru agenția de știri de stat MAP.

Organizatorii intenționează să organizeze proteste joi seara în marile orașe. Însă unele dintre cele mai violente ciocniri au avut loc în orașe mai mici, unde grupul nu anunțase proteste planificate.

Mișcarea GenZ 212 este inspirată de proteste similare conduse de tineri în Asia și America Latină. Numărul membrilor serverului Discord al GenZ 212 a crescut de la aproximativ 3.000 săptămâna trecută la peste 150.000 joi.