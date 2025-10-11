Proteste în Varșovia: extrema dreaptă se opune migrației ilegale și cere demisia lui Tusk

Mii de polonezi au mărșăluit sâmbătă pe străzile Varșoviei pentru în semn de protest împotriva migrației ilegale, dar și a coaliției de guvernare condusă de premierul polonez Donald Tusk, relatează Euronews.

Protestul a fost organizat de partidul conservator „Lege și Justiție”, condus de Jaroslaw Kaczynski. Înainte de marș, oficialul polonez a ținut un discurs în fața mulțimii, îndemnându-i pe alegători să nu creadă declarațiile premierului Tusk, numindu-le „jocuri vechi”.

Premierul Donald Tusk a afirmat sâmbătă că Polonia va fi scutită de pactul UE privind migrația.

„Am spus că nu va avea loc relocarea migranților în Polonia și așa va fi! Este o hotărâre definitivă. Vom sigila bariera de la granița cu Belarus – și aceasta este cea mai bine păzită graniță din Europa în prezent. Vom înăspri legile privind vizele și azilul – iar Polonia a devenit un model pentru alte țări. Noi acționăm, nu vorbim!”, se arată în mesajul oficial publicat pe X de premierul Poloniei, înainte de protest.

Declarația lui Jaroslaw Kaczynski a venit la câteva ore mai târziu.

„Astăzi, Donald Tusk, care, nu cu mult timp în urmă, a declarat că Polonia va trebui să fie pedepsită pentru faptul că guvernul nostru (n.r. – partidul Lege și Justiție) a reușit să împiedice intrarea în vigoare a acestui acord la momentul respectiv. Astăzi, dintr-o dată, el anunță că anul viitor nu vom avea imigrație (n.r – în Polonia)”, a fost mesajul adresat mulțimii de politicianul de extremă dreaptă.

„Nu fiți amăgiți de aceste jocuri vechi”, a adăugat el.

Kaczynski a cerut demisia lui Tusk de la șefia Guvernului Poloniei

„Trebuie să-l demitem pe Tusk, să-l alungăm pe Tusk. Trebuie să reconstruim tot ceea ce acest guvern a reușit să distrugă”, le-a spus demonstranților șeful partidului „Lege și Ordine”.

La întâlnire au participat și alți membrii ai partidului de extremă dreaptă Lege și Justiție, printre care foștii premieri Beata Szydło și Mateusz Morawiecki, dar și fostul șef al Ministerului Apărării, Mariusz Blaszczak.