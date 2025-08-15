Proteste la Washington DC, în timp ce agenţii federali opresc şoferii pentru controale

„Washington DC se află în cel mai prost moment al său”, a declarat Trump din Biroul Oval. „În curând va fi în cel mai bun moment al său”.

El a acuzat, fără dovezi, autorităţile de aplicare a legii din DC că furnizează „statistici false despre criminalitate”, scrie The Guardian.

Declaraţiile preşedintelui au venit după ce protestatari au huiduit agenţi federali miercuri seara, în timp ce aceştia ar fi oprit zeci de maşini la un punct de control de pe o stradă aglomerată din Washington DC.

Potrivit Washington Post, aproximativ 20 de agenţi ai forţelor de ordine, dintre care unii păreau să fie din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă, au tras pe dreapta şoferi pentru abateri precum stopuri arse sau lipsa centurii de siguranţă.

Conform NBC News, cel puţin o femeie ar fi fost arestată, în timp ce peste 100 de protestatari s-au adunat şi ar fi strigat, printre altele, „plecaţi de pe străzile noastre”. Unele persoane au început să avertizeze şoferii să evite zona.

Taberele de persoane fără adăpost din oraş, asupra cărora Trump s-a concentrat de mult timp, au fost vizate joi seara, când poliţia locală a început evacuarea locatarilor. Autorităţile din Washington DC şi militanţi pentru drepturile persoanelor fără adăpost îi avertizaseră deja pe cei din tabere să se mute în adăposturi înainte de intervenţia federală.

„Nu avem suficiente paturi în adăposturi pentru toţi cei care trăiesc pe stradă”, a declarat Amber W. Harding, director executiv al Washington Legal Clinic for the Homeless. „Aceasta este o perioadă haotică şi înfricoşătoare pentru toţi locuitorii din DC, dar mai ales pentru persoanele fără adăpost”.