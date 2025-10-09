Purtătorul de cuvânt al UNICEF despre un moment istoric: Cerul e, în sfârșit, liniștit

James Elder, reprezentantul UNICEF în Gaza, a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, după ce a fost anunțat acordul de încetare a focului.

„Cerul de deasupra Gazei este incredibil de liniștit. Nu se mai aud drone, nu se mai aud explozii. E pentru prima dată după luni întregi”, a spus el.

Unicef’s James Elder on the moment Trump announced Gaza’s Ceasefire agreement. pic.twitter.com/qYlwxP3SVM — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2025

Elder a povestit că un jurnalist l-a întrebat dacă și-a imaginat vreodată că se va ajunge la acest moment.

„Nu m-am gândit niciodată că vom ajunge în punctul în care 20.000 de fete și băieți vor fi uciși. Nu mi-am imaginat un asemenea eșec față de poporul palestinian”, a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF.

El a adăugat că, în ciuda tragediei, oamenii din Gaza continuă să aibă speranță, scrie Al Jazeera.

„Singura lor agenție este speranța. Un viitor mai bun începe cu educația. Educația este viitorul. Palestinienii au nevoie astăzi de lucruri simple: educație, hrană, apă, oprirea raidurilor și pace.”