Copiii răniți într-un atac în Gaza luptă pentru viață. UNICEF: Palestinienii au văzut de nenumărate ori promisiuni încălcate

James Elder, purtătorul de cuvânt al UNICEF, a relatat pentru Al Jazeera că s-a aflat sâmbătă la Spitalul Al-Aqsa, în centrul Fâșiei Gaza, unde a văzut doi copii răniți grav în urma unui atac israelian asupra zonei al-Mawasi, din sud.

O fetiță de 10 ani se află la terapie intensivă, cu răni „îngrozitoare” la cap, fiind acoperită de sânge.

„A fost lovită de o lovitură aeriană în jurul orei 10 dimineața, în timp ce mergea să ia apă”, a spus Elder.

Alături de ea se afla un băiețel rănit în același atac, despre care medicii nu știu dacă va supraviețui până mâine.

Reprezentantul UNICEF a subliniat că aceste tragedii s-au petrecut la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a cerut Israelului să oprească bombardamentele.

„Palestinienii au văzut de nenumărate ori promisiuni încălcate. Da, își păstrează speranța, dar au nevoie de schimbări concrete pe teren… și asta înseamnă, desigur, schimbări concrete din cer”, a adăugat Elder.