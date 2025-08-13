Putin îşi reafirmă „prietenia” cu Kim Jong Un înaintea discuţiilor cu Donald Trump

Vladimir Putin şi Kim Jong Un au avut marţi o convorbire în care au reconfirmat „angajamentul pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor de prietenie, bună vecinătate şi cooperare”, potrivit Kremlinului.

Liderul rus a mulţumit Phenianului pentru sprijinul militar acordat în conflictul din Ucraina, inclusiv pentru implicarea soldaţilor nord -coreeni în lupte şi furnizarea de rachete şi obuze.

Discuţia are loc pe fondul unor noi progrese militare ale Rusiei pe frontul ucrainean, inclusiv o înaintare rapidă de aproximativ 10 kilometri în zona oraşului Dobropillia.

Putin i-a prezentat lui Kim şi detalii despre pregătirile pentru summitul din Alaska, unde urmează să se întâlnească vineri cu preşedintele american Donald Trump, prima întâlnire directă între un lider rus şi unul american de la începutul invaziei din februarie 2022.

Potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, Moscova se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni pentru proiecte de construcţii, în contextul pierderilor umane suferite de armata rusă şi al mobilizării masive pe front.

BBC a relatat că aceşti muncitori lucrează în condiţii „apropiate de sclavie”.