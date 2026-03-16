Qatar Airways introduce un program limitat de zboruri către și dinspre Doha. Până când este valabil

Qatar Airways a anunțat că operează temporar un program restrâns de zboruri către și dinspre Doha, după suspendarea operațiunilor, cauzată de închiderea spațiului aerian al Qatarului.

Într-o postare pe pagina oficială de X, compania aeriană a transmis că depune eforturi pentru a sprijini pasagerii afectați și a facilita continuarea călătoriilor în această perioadă.

„Întrucât operațiunile de zbor regulate ale Qatar Airways sunt încă suspendate temporar din cauza închiderii spațiului aerian qatarez, dorim să știți că facem tot posibilul să vă sprijinim în călătoria dumneavoastră și să vă reunim cu familia și cei dragi.”, au transmis reprezentanții Qatar Airways.

Qatar Airways Operates Limited Flight Schedule to and from Doha With Qatar Airways scheduled flight operations still temporarily suspended due to the closure of Qatari airspace, we want you to know that we are doing our utmost to support you with your journey, and to reunite you… pic.twitter.com/d5DK1WoAgo — Qatar Airways (@qatarairways) March 15, 2026

Compania a recunoscut că situația poate crea incertitudine pentru pasageri și a anunțat că lucrează pentru a menține mobilitatea acestora până la revenirea la activitatea normală.

„Recunoaștem că această situație poate fi tulburătoare și lucrăm pentru a vă menține în mișcare în timp ce ne pregătim pentru revenirea în siguranță la operațiunile noastre obișnuite. Răbdarea și înțelegerea dumneavoastră contează foarte mult pentru noi și suntem cu adevărat recunoscători pentru sprijinul dumneavoastră continuu în această perioadă dificilă.”

Reluarea completă a zborurilor va avea loc după ce Autoritatea Aviației Civile din Qatar va confirma redeschiderea în condiții de siguranță a spațiului aerian.

Pentru perioada 18 martie – 28 martie 2026, compania a stabilit un orar revizuit cu un număr limitat de zboruri. Potrivit transportatorului, programul este mai flexibil pentru pasagerii care au nevoie să călătorească în această perioadă.

Informațiile despre cursele disponibile apar pe site-ul oficial al companiei.

Qatar Airways avertizează că programul de zboruri poate suferi modificări sau anulări în funcție de condițiile operaționale, reglementările autorităților sau motive legate de siguranță.

Compania le cere pasagerilor să ajungă la aeroport doar dacă dețin un bilet valid și confirmat. Pentru pasagerii care aveau rezervări cu date de călătorie între 28 februarie și 28 martie 2026, compania le va oferi opțiuni suplimentare.

Aceștia pot beneficia de două modificări gratuite ale datei de călătorie, cu reprogramare până pe 30 aprilie 2026 pentru zborurile operate de Qatar Airways, sau pot solicita rambursarea valorii biletului neutilizat.