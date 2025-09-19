Prima pagină » Știri externe » Rapperul din Togo Aamron, arestat din nou pentru critici la adresa preşedintelui Faure Gnassingbe

Popularul rapper din Togo Aamron a fost arestat vineri la locuinţa sa şi reţinut pentru tulburarea gravă a ordinii publice, chemarea la revoltă populară şi incitarea armatei la revoltă, a declarat avocatul său, Celestin Agbogan.
Sursa foto: X
Andreea Tobias
19 sept. 2025, 22:49, Cultură-Media

Muzicianul, al cărui nume real este Narcisse Essowe Tchalla, este cunoscut pentru criticile aduse preşedintelui Faure Gnassingbe şi a încercat pe 30 august să organizeze o manifestaţie în cartierul său din capitala Lomé, înainte de a fi oprit de poliţie, potrivit AFP.

El a fost arestat pentru prima dată în mai şi dus la un spital de psihiatrie, înainte de a fi eliberat în iunie, după ce şi-a cerut scuze public faţă de Gnassingbe.

Arestarea sa din mai a stârnit indignare în ţara din Africa de Vest şi a contribuit la o serie de demonstraţii împotriva lui Gnassingbe, care au dus la reprimarea disidenţei publice.

Protestele din iunie s-au lăsat cu cel puţin şapte morţi.

Cea mai recentă arestare a lui Aamron vine la două zile după cea a unui fost ministru al apărării care a devenit un critic vocal al guvernului. Marguerite Gnakade, care a fost ministru între 2020 şi 2022 şi este cumnata lui Gnassingbe, a fost arestată miercuri la domiciliul său din Lomé. Ea a publicat în ultimele luni mai multe articole de opinie în care critica guvernul şi a cerut demisia lui Gnassingbe într-un videoclip distribuit pe scară largă pe reţelele de socializare.

Gnassingbe a preluat funcţia în 2005, după moartea tatălui său, care a deţinut puterea timp de 38 de ani, şi a introdus reforme constituţionale care îi permit să candideze la alegeri de câte ori doreşte. La sfârşitul lunii august, o coaliţie de organizaţii ale societăţii civile din Togo, numită Tournons la Page-Togo, a declarat că doi dintre membrii săi au fost arestaţi.