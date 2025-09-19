Rapperul din Togo Aamron, arestat din nou pentru critici la adresa preşedintelui Faure Gnassingbe

Muzicianul, al cărui nume real este Narcisse Essowe Tchalla, este cunoscut pentru criticile aduse preşedintelui Faure Gnassingbe şi a încercat pe 30 august să organizeze o manifestaţie în cartierul său din capitala Lomé, înainte de a fi oprit de poliţie, potrivit AFP.

El a fost arestat pentru prima dată în mai şi dus la un spital de psihiatrie, înainte de a fi eliberat în iunie, după ce şi-a cerut scuze public faţă de Gnassingbe.

Arestarea sa din mai a stârnit indignare în ţara din Africa de Vest şi a contribuit la o serie de demonstraţii împotriva lui Gnassingbe, care au dus la reprimarea disidenţei publice.

Protestele din iunie s-au lăsat cu cel puţin şapte morţi.

Cea mai recentă arestare a lui Aamron vine la două zile după cea a unui fost ministru al apărării care a devenit un critic vocal al guvernului. Marguerite Gnakade, care a fost ministru între 2020 şi 2022 şi este cumnata lui Gnassingbe, a fost arestată miercuri la domiciliul său din Lomé. Ea a publicat în ultimele luni mai multe articole de opinie în care critica guvernul şi a cerut demisia lui Gnassingbe într-un videoclip distribuit pe scară largă pe reţelele de socializare.

Gnassingbe a preluat funcţia în 2005, după moartea tatălui său, care a deţinut puterea timp de 38 de ani, şi a introdus reforme constituţionale care îi permit să candideze la alegeri de câte ori doreşte. La sfârşitul lunii august, o coaliţie de organizaţii ale societăţii civile din Togo, numită Tournons la Page-Togo, a declarat că doi dintre membrii săi au fost arestaţi.