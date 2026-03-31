Războiul cu Iranul accelerează tranziția energetică: europenii cumpără panouri solare și mașini electrice

Războiul cu Iranul a amplificat volatilitatea piețelor energetice globale. Prețul petrolului Brent, indicatorul de referință la nivel mondial, a crescut cu peste 50% de la începutul conflictului, ajungând la aproximativ 116 dolari pe baril. Unul dintre principalele motive este blocarea Strâmtorii Ormuz, transmite Euronews. Acesta este un punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, adică circa 20 de milioane de barili pe zi.

Europa resimte deja efectele. Prețul de referință al gazului natural în Europa, Dutch TTF, a crescut cu aproximativ 70%. S-a marcat astfel cea mai mare creștere lunară din ultimii ani.

Crește interesul pentru panouri solare și pompe de căldură

Pe fondul scumpirilor, tot mai multe gospodării europene caută alternative energetice mai stabile. În Marea Britanie, vânzările de pompe de căldură au crescut cu 51% în primele trei săptămâni ale lunii martie față de perioada anterioară, potrivit companiei energetice Octopus Energy. De asemenea, cererea pentru panouri solare a crescut cu 54%. Sistemele instalate sunt tot mai mari, proprietarii alegând acum instalații cu 12 panouri în loc de 10. „Familiile sunt sătule să fie ostatecii prețurilor globale la combustibili fosili”, a declarat Rebecca Dibb-Simkin, reprezentant al Octopus Energy.

Creșterea prețurilor la carburanți a determinat și o accelerare a interesului pentru vehicule electrice (EV). În Uniunea Europeană, prețul mediu al benzinei a crescut cu aproximativ 12%, ajungând la 1,84 euro pe litru. Platforma franceză de vânzări auto Aramisauto a raportat că vânzările de mașini electrice aproape s-au dublat între mijlocul lunii februarie și începutul lunii martie. În Norvegia, pe o platformă dedicată, vehiculele electrice au depășit deja mașinile diesel ca cel mai popular tip de motorizare.

Cerere în creștere pentru energia regenerabilă în Europa

Compania germană Enpal a raportat o creștere de aproximativ 30% a cererii pentru panouri solare și pompe de căldură de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. O altă companie germană din sector, 1KOMMA5°, a anunțat că interesul pentru instalarea de sisteme solare aproape s-a dublat. În Marea Britanie, compania E.ON a observat o creștere a interesului pentru panouri solare cu 23% într-o singură săptămână. A fost urmată de o creștere suplimentară de 63% în perioada următoare.

În paralel cu boom-ul energiei regenerabile, au apărut și apeluri pentru creșterea producției de petrol și gaze. Există cereri inclusiv pentru extinderea exploatărilor din Marea Nordului. Totuși, un studiu al Universității Oxford arată că o economie alimentată complet de energie regenerabilă ar putea reduce facturile gospodăriilor britanice cu până la 441 de lire sterline pe an. Prin comparație, intensificarea exploatării de petrol și gaze ar reduce costurile doar cu 16 până la 82 de lire anual, potrivit analizei. Experții subliniază că prețurile combustibililor fosili sunt stabilite pe piețe globale, ceea ce limitează impactul producției interne asupra facturilor consumatorilor.