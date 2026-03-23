Războiul din Iran lovește fabricile Europei. O companie germană veche de 165 de ani ține ședințe zilnice de criză. Proprietara se descarcă pe sacul de box

Gechem, firmă chimică germană fondată în 1861, a devenit simbolul crizei pe care război după război o aduce asupra industriei europene. Proprietara Martina Nighswonger ține ședințe zilnice de criză și a înghețat toate angajările. Pentru prima dată în două decenii, nu mai exclude reducerile de personal.

Două proiecte de investiții în valoare de milioane de euro – o mașină de îmbuteliat și o extindere a centralei solare – sunt suspendate. Prețul acidului sulfamic, materie primă esențială, a crescut cu o cincime. Costul suplimentar pentru Gechem: între 300.000 și 400.000 de euro doar în acest an.

„Nu există nicio pauză. În fiecare an, profiturile scad puțin, iar în cele din urmă dispar”, a declarat Nighswonger pentru Reuters.

Germania riscă pierderi de 40 de miliarde de euro

Blocarea Strâmtorii Ormuz a perturbat exporturile de petrol. Atacurile asupra instalațiilor din Iran și Qatar au propulsat prețul țițeiului spre 120 de dolari pe baril.

Germania are deja cele mai ridicate prețuri angro la energie electrică din lume – 132 de dolari pe megawatt-oră, față de 48 de dolari în SUA.

Institutul Economic German estimează că economia germană ar putea pierde 40 de miliarde de euro în doi ani dacă petrolul rămâne la 100 de dolari pe baril. Și 24.064 de firme, în majoritate mici și mijlocii, au depus cereri de insolvență în Germania în 2025. Este cel mai mare număr din 2014.

BASF, Lanxess, Henkel – giganții chimiei europene în alertă

Presiunea se extinde pe tot lanțul valoric al sectorului chimic european, evaluat la 635 de miliarde de euro. BASF a majorat deja unele prețuri cu peste 30%. Lanxess a anunțat eliminarea a 550 de locuri de muncă și creșteri de prețuri imediate. Henkel semnalează scumpiri indirecte ale materiilor prime.

„Companiile noastre funcționează în regim de criză totală”, a declarat Wolfgang Grosse Entrup, directorul asociației germane a industriei chimice VCI.

De la LEGO la producătorii de oțel – criza nu ocolește pe nimeni

În Danemarca, CEO-ul LEGO, Niels Christiansen, a vorbit despre „volatilitate” ca despre cel mai mare dușman al planificării. În Franța, producătorul de țevi Elydan se confruntă cu forță majoră din partea furnizorilor asiatici care nu mai pot livra materii prime. În Suedia, Dometic și-a retras dividendul.

Thyssenkrupp Steel Europe, al doilea cel mai mare producător de oțel de pe continent, avertizează că o creștere susținută a prețurilor la gaz îi va afecta grav costurile de producție.

Guvernele europene, cu mai puține resurse decât în 2022

Analiștii avertizează că dacă petrolul urcă spre 130 de dolari pe baril, riscul de insolvență crește semnificativ în metalurgie și industria chimică. Spre deosebire de criza energetică din 2022, guvernele europene dispun acum de o marjă fiscală mult mai redusă pentru a proteja industria cu subvenții.

„Competitivitatea Europei depinde de îmbunătățirea aprovizionării cu energie sigură și accesibilă”, a avertizat Karl Pettersen, codirector al departamentului de ratinguri corporative la Scope Ratings, citat de Reuters.