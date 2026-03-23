Prețul petrolului fluctuează puternic pe fondul amenințărilor dintre Trump și Iran

Cotațiile petrolului au înregistrat fluctuații semnificative, după ce amenințările lansate atât de președintele american Donald Trump, cât și de oficialii regimului de la Teheran, au contrabalansat decizia Washingtonului de a relaxa sancțiunile impuse petrolului iranian aflat în tranzit.
Hepta/Medifax Foto
Radu Mocanu
23 mart. 2026, 09:23, Economic

Petrolul Brent a crescut cu 65 de cenți, ajungând la 112.84 dolari pe baril, iar cotațiile West Texas Intermediate (WTI) au crescut la la 98.75 dolari pe baril, în creștere cu 84 de cenți, notează Reuters

 Ambele contracte înregistraseră anterior scăderi de peste un dolar în aceeași sesiune. 

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a amenințat că va „distruge” centralele electrice ale Iranului dacă strâmtoarea Hormuz nu va fi redeschisă complet în termen de 48 de ore. 

Președintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat că dacă centralele electrice iraniene vor fi vizate de atacuri, și Teheranul va ataca infratructura energetică a statelor din regiune. 

Conflictul început prin atacarea Iranului de către Statele Unite și Israel, la finalul lunii februarie, a provocat o criză energetică majoră, prin blocarea Strâmtorii Ormuz, un punct critic care este tranzitat de 20% din comerțul internațional de petrol. 

Analiștii estimează că producția de petrol din Orientul Mijlociu ar putea scădea cu 7 până la 10 milioane de barili pe zi, iar Agenția Internațională de Energie avertizează că actuala criză este „foarte severă” și depășește, ca impact, cele două șocuri petroliere din anii 1970. „Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă ea continuă în această direcție”, a avertizat Fatih Birol, directorul AIE. 

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Cum își rotunjesc veniturile încasate de la buget șefii din Ministerul Agriculturii și soțiile lor. Ministrul Florin Barbu încasează chirie pe o proprietate neidentificată
Libertatea
2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor