Prețul petrolului fluctuează puternic pe fondul amenințărilor dintre Trump și Iran

Petrolul Brent a crescut cu 65 de cenți, ajungând la 112.84 dolari pe baril, iar cotațiile West Texas Intermediate (WTI) au crescut la la 98.75 dolari pe baril, în creștere cu 84 de cenți, notează Reuters.

Ambele contracte înregistraseră anterior scăderi de peste un dolar în aceeași sesiune.

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a amenințat că va „distruge” centralele electrice ale Iranului dacă strâmtoarea Hormuz nu va fi redeschisă complet în termen de 48 de ore.

Președintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat că dacă centralele electrice iraniene vor fi vizate de atacuri, și Teheranul va ataca infratructura energetică a statelor din regiune.

Conflictul început prin atacarea Iranului de către Statele Unite și Israel, la finalul lunii februarie, a provocat o criză energetică majoră, prin blocarea Strâmtorii Ormuz, un punct critic care este tranzitat de 20% din comerțul internațional de petrol.

Analiștii estimează că producția de petrol din Orientul Mijlociu ar putea scădea cu 7 până la 10 milioane de barili pe zi, iar Agenția Internațională de Energie avertizează că actuala criză este „foarte severă” și depășește, ca impact, cele două șocuri petroliere din anii 1970. „Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă ea continuă în această direcție”, a avertizat Fatih Birol, directorul AIE.