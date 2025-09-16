Războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 90 de zile, spune șeful Trezoreriei SUA

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite consideră că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 60, cel mult 90 de zile, dacă Uniunea Europeană ar impune tarife secundare semnificative asupra cumpărătorilor de petrol rusesc. Oficialul american spune că aceasta ar fi cea mai eficientă măsură pentru a opri fluxul de bani care alimentează mașinăria de război a Kremlinului.

„Garantez că, dacă Europa ar impune tarife secundare substanțiale asupra cumpărătorilor de petrol rusesc, războiul s-ar termina în 60 sau 90 de zile”, a declarat Scott Bessent luni, într-un interviu citat Interfax-Ukraine.

Bessent: Europa trebuie să acționeze, nu doar să condamne

Declarația intervine într-un moment în care SUA exercită presiuni asupra Europei pentru a adopta măsuri economice mai dure împotriva Rusiei. Bessent a fost categoric în ceea ce privește poziția Washingtonului: „Ne așteptăm ca europenii să-și facă partea acum, iar noi nu vom merge mai departe fără europeni”.

Oficialul american a criticat țările europene care, deși condamnă agresiunea Rusiei în Ucraina, continuă să importe petrol rusesc direct sau indirect, prin rafinarea acestuia în India: „Aceste achiziții ajută în mod direct la finanțarea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei”, a subliniat Bessent.

Trump condiționează sancțiunile

SUA a început deja să acționeze unilateral. A impus tarife suplimentare asupra bunurilor din India ca reacție la importurile de petrol rusesc, măsură care, potrivit lui Bessent, a dus la „progrese semnificative” în negocierile comerciale cu New Delhi.

Washingtonul este pregătit să colaboreze cu țările europene pentru sancționarea unor companii energetice rusești importante, precum Rosneft și Lukoil – a menționat Bessent, sugerând că cele 300 de miliarde de dolari în active suverane rusești înghețate ar putea fi folosite pentru sprijinirea Ucrainei, fie direct, fie ca garanții pentru un împrumut.

Donald Trump a anunțat deja, scriind pe rețeaua sa socială, că SUA va impune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei doar când toate țările NATO vor înceta complet achizițiile de petrol rusesc.