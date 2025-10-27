Războiul din Ucraina, ziua 1.342. Trump: Putin ar trebui să pună capăt războiului în loc să testeze rachete

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat luni pe omologul său rus, Vladimir Putin, spunând că anunțul său despre un test cu rachetă de croazieră cu propulsie nucleară nu a fost „adecvat”.„Ar trebui să pună capăt războiului [din Ucraina], scrie Baha.
Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână este acum în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, a declarat președintele SUA în timp ce răspundea la întrebările jurnaliștilor la bordul Air Force One.
Anterior, Putin a vorbit despre testarea rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, pe care a descris-o ca fiind „reușită”. El a adăugat că arma „nu are egal în lume”.
Forțele ucrainene au detectat și distrus cu succes un sistem de rachete antiaeriene rusesc Buk-M3 de ultimă generație, evaluat la 45 de milioane de dolari, au raportat Forțele Terestre ale Ucrainei pe 26 octombrie.
Buk -M3 este unul dintre principalele mijloace de apărare aeriană ale Rusiei , utilizat pentru a ataca ținte în aer, la sol și pe apă.
Brigada „Pădurea Neagră” a Ucrainei a lovit ținta într-o locație nespecificată, a declarat armata . Brigada a distribuit imagini video ale operațiunii.
Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.
Zeci de drone ucrainene au vizat capitala rusă în noaptea de duminică spre luni, potrivit primarului Serghei Sobianin. De asemenea, Ministerul rus al Apărării a afirmat că alte 193 de drone au fost interceptate pe teritoriul Rusiei, notează The Kyiv Independent.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat începând din noapte zilei de duminică că orașul a fost ținta unui atac masiv cu drone, lansat de Ucraina.
Luptă
Prin infiltrarea pozițiilor ucrainene în grupuri mici de infanterie, Rusia a acumulat aproximativ 200 de soldați în Pokrovsk, a raportat Statul Major General. Acest personal se angajează în ciocniri „intense” cu arme ușoare și drone cu trupele ucrainene din oraș.
Baloanele „de contrabandă” lansate din Belarus au perturbat traficul aerian de patru ori în ultima săptămână. Lituania a închis punctele de trecere a frontierei cu Belarus pentru „o perioadă nedeterminată” ca răspuns.
Pentru prima dată de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, un membru NATO a invocat oficial articolul 4 din tratatul fondator al alianței după o încălcare majoră a spațiului aerian.
Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, explică pentru Talk to Al Jazeera de ce provocările repetate ale Rusiei sunt mai mult decât incidente izolate – ele reprezintă un test al credibilității NATO.
În timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, pune la îndoială valoarea apărării colective, Tsahkna avertizează că consensul european în materie de securitate se destramă, iar ezitările ar putea aduce pericol.
„Îi aducem pe oameni împreună pentru a învăța… pentru a se educa și pentru a-și folosi vocile pentru a se adresa oficialilor aleși și a sprijini Ucraina”, a declarat Marianna Tretiak, președinta consiliului de administrație al Coaliției Americane pentru Ucraina (ACU), pentru Kyiv Independent.