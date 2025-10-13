Trump avertizează va trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina dacă Rusia nu încheie războiul.

Aceste rachete au o rază de acțiune de 2.400 km – suficient de mult pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei. Moscova a avertizat că acest lucru ar afecta grav relațiile cu SUA, scrie Skynews.

Președintele american a vorbit la bordul aeronavei Air Force One, de unde zboară spre Orientul Mijlociu pentru a marca un plan de pace în Gaza.

Trump le-a spus reporterilor: „Aș putea spune «Uite: dacă acest război nu se va rezolva, le voi trimite avioane Tomahawk».”

„Tomahawk este o armă incredibilă, o armă foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie de asta.”

El a continuat să dezvăluie că perspectiva ca Ucraina să primească aceste rachete a fost deja abordată în conversațiile cu Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat pentru Fox News că avioanele Tomahawk vor fi folosite doar în scopuri militare – și nu pentru a ataca civili.

Lukașenko avertizează că Ucraina ar putea „înceta să existe” și îl învinovățește pe Zelenski pentru stagnarea negocierilor.

Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat într-un interviu din 12 octombrie că Ucraina ar putea „înceta să existe ca stat” dacă președintele Volodimir Zelenski nu începe urgent negocierile de pace.

Trump cere Congresului să investigheze „farsa” de anchetă din 2019 privind Ucraina.

Președintele american Donald Trump a scris pe Truth Social pe 12 octombrie solicitând reluarea anchetei privind procedurile de acuzare inițiate împotriva sa în 2019, scrie KyvivIndependent.

„Escrocheria cu punerea sub acuzare (a mea!) din Ucraina a fost o farsă ilegală mult mai mare decât Watergate”, a spus Trump .

Trump l-a acuzat pe congresmanul Adam Schiff, pe atunci vicepreședinte al Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, de corupție și lipsă de onestitate în timpul anchetei și a îndemnat Congresul și alte autorități relevante să redeschidă cazul.

Procesul de acuzare s-a concentrat pe o convorbire telefonică purtată în 2019 între Trump și președintele Volodimir Zelenski, în care Trump a fost acuzat că a reținut ajutorul militar ca mijloc de a-l presa pe Zelenski să-l investigheze pe Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden.

La vremea respectivă, Zelenski a spus că apelul telefonic a fost „normal”. Mai târziu, pe măsură ce ancheta prindea avânt, Zelenski a spus: „Îmi pare rău, dar nu vreau să fiu implicat” în alegerile din SUA.

Trump i-a mulțumit în trecut lui Zelenski pentru că a păstrat distanța față de ancheta de impeachment.

Putin relaxează regulile privind subvențiile la combustibil, în contextul în care atacurile ucrainene au afectat rafinăriile rusești

Modificările, publicate pe 12 octombrie, permit rafinăriilor să continue să primească plăți guvernamentale chiar dacă prețurile en-gros pentru benzină și motorină depășesc pragurile stabilite în temeiul regulilor existente.

Zelenski spune că Trump ar putea „face presiuni asupra lui Putin pentru a opri războiul” în urma acordului de încetare a focului din Gaza

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Fox News că vede speranța că președintele american Donald Trump poate folosi aceleași tactici de presiune pe care le-a aplicat în negocierea unui armistițiu între Israel și Hamas pentru a împinge Rusia spre pace în Ucraina.