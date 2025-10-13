Aceste rachete au o rază de acțiune de 2.400 km – suficient de mult pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei. Moscova a avertizat că acest lucru ar afecta grav relațiile cu SUA, scrie Skynews.
Președintele american a vorbit la bordul aeronavei Air Force One, de unde zboară spre Orientul Mijlociu pentru a marca un plan de pace în Gaza.
Trump le-a spus reporterilor: „Aș putea spune «Uite: dacă acest război nu se va rezolva, le voi trimite avioane Tomahawk».”
„Tomahawk este o armă incredibilă, o armă foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie de asta.”
El a continuat să dezvăluie că perspectiva ca Ucraina să primească aceste rachete a fost deja abordată în conversațiile cu Volodimir Zelenski.
Președintele ucrainean a declarat pentru Fox News că avioanele Tomahawk vor fi folosite doar în scopuri militare – și nu pentru a ataca civili.
Lukașenko avertizează că Ucraina ar putea „înceta să existe” și îl învinovățește pe Zelenski pentru stagnarea negocierilor.
Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat într-un interviu din 12 octombrie că Ucraina ar putea „înceta să existe ca stat” dacă președintele Volodimir Zelenski nu începe urgent negocierile de pace.
Președintele american Donald Trump a scris pe Truth Social pe 12 octombrie solicitând reluarea anchetei privind procedurile de acuzare inițiate împotriva sa în 2019, scrie KyvivIndependent.
„Escrocheria cu punerea sub acuzare (a mea!) din Ucraina a fost o farsă ilegală mult mai mare decât Watergate”, a spus Trump .
Trump l-a acuzat pe congresmanul Adam Schiff, pe atunci vicepreședinte al Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, de corupție și lipsă de onestitate în timpul anchetei și a îndemnat Congresul și alte autorități relevante să redeschidă cazul.
Procesul de acuzare s-a concentrat pe o convorbire telefonică purtată în 2019 între Trump și președintele Volodimir Zelenski, în care Trump a fost acuzat că a reținut ajutorul militar ca mijloc de a-l presa pe Zelenski să-l investigheze pe Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden.
La vremea respectivă, Zelenski a spus că apelul telefonic a fost „normal”. Mai târziu, pe măsură ce ancheta prindea avânt, Zelenski a spus: „Îmi pare rău, dar nu vreau să fiu implicat” în alegerile din SUA.
Trump i-a mulțumit în trecut lui Zelenski pentru că a păstrat distanța față de ancheta de impeachment.
Modificările, publicate pe 12 octombrie, permit rafinăriilor să continue să primească plăți guvernamentale chiar dacă prețurile en-gros pentru benzină și motorină depășesc pragurile stabilite în temeiul regulilor existente.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Fox News că vede speranța că președintele american Donald Trump poate folosi aceleași tactici de presiune pe care le-a aplicat în negocierea unui armistițiu între Israel și Hamas pentru a împinge Rusia spre pace în Ucraina.