Ucraina „ar putea înceta să mai existe”. Ce crede Lukașenko despre Volodimir Zelenski

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a afirmat într-un interviu acordat televiziunii ruse, pe 12 octombrie, că Ucraina ar putea „înceta să mai existe ca stat” dacă președintele Volodimir Zelenski nu „se așază la masa negocierilor și nu acționează urgent”.

Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a spus că inițial a considerat că liderii europeni sunt responsabili pentru eșecul discuțiilor de pace, dar acum crede că „problema nu este nici la Statele Unite, nici la Rusia, ci la Volodimir Zelenski”.

„Trebuie exercitată presiune asupra lui pentru a lua deciziile potrivite”, a afirmat liderul belarus, adăugând că „Rusia avansează pe front și acest lucru ar putea duce la dispariția Ucrainei ca stat”.

Lukașenko a descris situația ca fiind „foarte gravă”

De asemenea el a cerut un dialog imediat pentru a evita o escaladare suplimentară a conflictului.

„Aș vrea ca președintele Ucrainei să înțeleagă că nimeni nu va aduce fericirea Ucrainei, în afară de statele slave”, a spus el.

În cadrul interviului, Lukașenko a comentat și politica externă a Statelor Unite, menționându-l pe președintele Donald Trump: „Prietenul nostru Donald are o anumită tactică în gestionarea problemelor. Uneori pune presiune, alteori acționează mai dur, apoi mai relaxează tonul.”

Declarațiile sale vin la o săptămână după ce Vladimir Putin a avertizat că relațiile „pozitive” dintre Rusia și Statele Unite ar fi distruse dacă Washingtonul va trimite rachete Tomahawk către Ucraina.

Lukașenko conduce Belarusul din 1994 și a permis Rusiei să folosească teritoriul belarus pentru atacurile inițiale asupra Ucrainei, în februarie 2022, la începutul invaziei la scară largă.