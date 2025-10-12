Au început pregătirile pentru eliberarea prizonierilor și a deținuților din Gaza

Pregătirile logistice pentru eliberarea prizonierilor deținuți în Gaza sunt în curs de desfășurare. Membrii Comitetului Internațional al Crucii Roșii vor fi cei care vor primi prizonierii și îi vor preda apoi armatei israeliene.

Personalul medical va fi pregătit să îi primească, să le facă primul control medical și apoi să îi transporte în Israel.

De asemenea, se fac pregătiri pentru primirea lui Donald Trump. Președintele Statelor Unite va sosi în jurul orei 9:00, ora locală (06:00 GMT), iar primul lucru pe care îl va face va fi să se întâlnească cu familiile prizonierilor.

Emoțiile vor fi foarte intense și vor reaminti familiilor acuzația că Netanyahu ar fi putut face acest lucru cu cel puțin un an în urmă, scrie Al Jazeera.

Între timp, familiile deținuților palestinieni care au fost informate că fiii lor vor fi eliberați în Cisiordania. Totodată, familiile au fost avertizate să nu organizeze niciun fel de festivitate. Nu li se va permite să primească felicitări, să arboreze steaguri sau să sărbătorească eliberarea fiilor lor.

Nu se cunoaște când cei 1.700 de palestinieni dispăruți din Gaza vor fi eliberați înapoi în Fâșia Gaza. Aceste detalii sunt păstrate cu strictețe de Israel și depind toate de eliberarea prizonierilor israelieni.