Reacția Rusiei după ce ambasadorul său a fost convocat de MAE: Clişeele standard ale propagandei antiruse

„La 11 septembrie, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost invitat la MAE României pentru a-i fi exprimat protestul cu privire la presupusa încălcare a spaţiului aerian al Poloniei de către vehiculele aeriene fără pilot ruseşti în noaptea de 10 septembrie. În cadrul întâlnirii, au fost enunţate clişeele standard ale propagandei antiruse, fără legătură cu realitatea. Ambasadorul a subliniat nepotrivirea iniţiativei române şi lipsa de dovezi ale acuzaţiilor formulate împotriva Rusiei. El a propus să se consulte declaraţiile MAE şi ale Ministerului Apărării al Rusiei pe această temă, atrăgând atenţia asupra disponibilităţii de a purta consultări cu Ministerul Apărării al Poloniei, de care, totuşi, partea poloneză se eschivează”, potrivit unui comunicat de presă.

Lipaev a subliniat că „anume implicarea ţărilor NATO în conflictul din Ucraina şi continuarea sprijinului militar acordat regimului de la Kiev duc la escaladarea tensiunii în regiunea europeană şi reprezintă principalele obstacole în calea unei soluţionări paşnice”.

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat joi pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a transmite condamnarea fermă a României privind incidentul în care mai multe dorne ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez.

Potrivit comunicatului de presă emis de MAE, partea română a susţinut că incidentul reprezintă: „o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, subliniind consecinţele „războiului de agresiune” declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

În cadrul discuţiilor, MAE a exemplificat şi incidente anterioare când Rusia a atacat obiective din Ucraina, aflate în apropierea graniţei cu România.

„A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea naţională şi stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre”, se arăta în finalul comunicatului MAE.