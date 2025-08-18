Record de temperatură într-o localitate din Sahara Occidentală

Direcția Generală de Meteorologie (DGM) din Maroc a anunțat luni că a înregistrat un record de temperatură în orașul Laayoune, situat în Sahara Occidentală, potrivit Le Figaro.

Recordul anterior, de 47 de grade Celsius, a fost stabilit în august 2016.

Maroc controlează cea mai mare parte a teritoriului Saharei Occidentale. Țara se confruntă cu un val de căldură intens de aproape două săptămâni, iar duminică, în 19 orașe marocane au fost temperaturi mai mari de 40 de grade.

DGM a anunțat în iunie că 2024 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Maroc, cu 1,49 grade peste medie față de perioada 1991-2020.