Revoltă într-o închisoare din Mexic. Confruntarea s-a soldat cu 10 morți și 16 răniți

Secretariatul Securității Publice din statul Sinaloa din Mexic a declarat pe rețeaua X că nouă deținuți și un membru al familiei unuia dintre deținuți au fost uciși în incidentul de la penitenciar joi dimineață, în timp ce 16 prizonieri au fost duși la îngrijiri medicale după ce au fost răniți. Presa locală a relatat că deținuții au folosit arme de foc în timpul încăierării, potrivit AP. Autoritățile nu au precizat încă cum s-au produs decesele.

În urma ciocnirii, membri ai armatei, Gărzii Naționale, marinei și forțelor de securitate ale statului au intrat în închisoare pentru a restabili ordinea. Cabinetul federal de securitate al Mexicului a declarat că închisoarea, care găzduiește 1.800 de deținuți, este acum „sub control”.

Corupție și violență în interiorul închisorilor

Supraaglomerarea, determinată parțial de utilizarea arestului preventiv – care ține mii de deținuți în spatele gratiilor fără condamnare – combinată cu personalul insuficient din închisori, a alimentat corupția și violența în interiorul închisorilor, potrivit analiștilor. În luna mai a anului trecut, o revoltă a izbucnit într-o închisoare din Culiacan, capitala statului Sinaloa, soldată cu șapte deținuți morți și un altul rănit.

Mexicul are 276 de închisori, inclusiv 14 penitenciare federale și 249 de închisori de stat. Populația penitenciară a ajuns la 261.388 de persoane în februarie, conform cifrelor oficiale.

Violența a izbucnit în Sinaloa în septembrie 2024, pe fondul unei lupte interne pentru putere între două facțiuni ale Cartelului Sinaloa, punându-i pe fiii fostului baron al drogurilor condamnat, Joaquín „El Chapo” Guzmán, cunoscut sub numele de „Los Chapitos”, împotriva adepților unui alt fost lider al cartelului deținut, Ismael „El Mayo” Zambada.