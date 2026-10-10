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Riad: O rachetă a lovit terminalul de pasageri al aeroportului. Mai multe persoane au fost rănite

O rachetă a lovit sâmbătă terminalul de pasageri al aeroportului internațional din Riad, capitala Arabiei Saudite, iar mai multe persoane au fost rănite, a declarat un oficial regional pentru Associated Press. Zborurile au fost redirecționate către alte destinații.
Riad: O rachetă a lovit terminalul de pasageri al aeroportului. Mai multe persoane au fost rănite
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Cosmin Pirv
10 oct. 2026, 19:14, Știri externe
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Atacul are loc la două zile după ce trei cetățeni saudiți, printre care un pilot, au fost uciși în atacuri asupra aeroportului din Riad, în contextul extinderii confruntărilor legate de războiul din Iran și de ofensiva coaliției conduse de Arabia Saudită împotriva rebelilor houthi din Yemen.

Aeroportul internațional King Khalid din Riad a fost vizat de atacuri în repetate rânduri în ultima săptămână.

Potrivit serviciilor de monitorizare a zborurilor, traficul aerian a fost grav perturbat. Kuwait Airways a anunțat anularea curselor, iar ambasada Canadei le-a recomandat cetățenilor să evite deplasările la aeroport.

Rebelii houthi, susținuți de Iran, au revendicat atacuri anterioare asupra unor ținte din Arabia Saudită, însă nu au făcut o declarație privind atacul de sâmbătă.

Escaladarea conflictului din Yemen a amplificat temerile privind securitatea transportului aerian și maritim în regiune.

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