România se descurcă atât de bine în criza energetică încât ajută şi Moldova

Ministrul Vasile Dîncu s-a întâlnit sâmbătă la Chişinuă cu premierul Natalia Gavriliţa.

„Putem afirma că stadiul cooperării dintre ţările noastre este la cel mai înalt nivel din istoria relaţiilor bilaterale, ceea ce creează premise dintre cele mai favorabile inclusiv pentru dezvoltarea colaborării dintre armatele noastre, în multiple domenii – instruire şi exerciţii comune, învăţământ militar, asistenţă în domeniul planificării militare şi dezvoltării de capabilităţi”, a declarat ministrul Dîncu.

Discuţiile au inclus şi un schimb de opinii pe marginea situaţiei de securitate din zonă, precum şi criza energetică generată de Rusia.

„Aş vrea să punctez un lucru foarte clar: Vestul, NATO nu caută o confruntare cu Federaţia Rusă. Ce dorim să transmitem este că există principii şi valori de la care nu ne abatem. Susţinem fără echivoc suveranitatea, integritatea şi independenţa Ucrainei şi, sub nicio formă, nu recunoaştem aşa-zisele referendumuri în regiunile ocupate”, a spus Vasile Dîncu.

În cadrul întrevederii cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, ministrul Apărării Naţionale a apreciat, printre altele, că războiul din Ucraina a declanşat crize multiple şi a evidenţiat rolul parlamentelor celor două ţări în crearea cadrului legislativ pentru consolidarea rezilienţei, în special în domeniul energetic.

„Nu mai este o noutate pentru nimeni că Federaţia Rusă foloseşte energia ca pe un element de şantaj. De aceea, din punct de vedere al securităţii energetice, fiecare dintre ţările noastre trebuie să facă mai mult, să creştem rezilienţa în acest domeniu vital pentru securitatea naţională. România sprijină în mod concret Republica Moldova în depăşirea greutăţilor generate de această criză energetică”, a precizat Vasile Dîncu.

Acesta s-a întâlnit şi cu ministrul Apărării Anatolie Nosatîi. Cei doi au discuitat despre stadiul implementării proiectelor comune şi despre priorităţile de cooperare.

În acelaşi timp, a fost reiterată susţinerea deplină a ţării noastre pentru avansarea traseului european al Republicii Moldova, dezvoltarea relaţiilor cu structurile euroatlantice, pentru participarea în cadrul misiunilor ONU şi la proiectele subsumate iniţiativei regionale Procesul Reuniunilor Miniştrilor din Europa de Sud-Est (SEDM), a cărei preşedinţie rotativă va fi preluată de România în anul 2023.

„România este un contributor activ la Pachetul NATO pentru consolidarea capacităţii de apărare dedicat Republicii Moldova şi vom menţine acelaşi caracter constant al coordonării la nivel de experţi, în spiritul menţinerii eficienţei derulării proiectelor. Am agreat să eficientizăm colaborarea pe mai multe segmente din domeniul apărării şi securităţii, cum ar fi învăţământul militar. Recent, am consolidat şi am ratificat un nou protocol în acest domeniu. Sperăm în utilizarea unui capital uman instruit în România pentru a moderniza structura Armatei Naţionale din Republica Moldova, în conformitate cu obiectivele pe care vi le-aţi propus”, a concluzionat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu va vizita duminică, la Chişinău, Agenţia pentru Ştiinţă şi Memorie Militară şi Muzeul Militar.