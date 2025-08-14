UE: Planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania încalcă dreptul internațional

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, a declarat joi: „Decizia autorităților israeliene de a avansa planul de soluționare E1 subminează și mai mult soluția celor două state, încălcând totodată dreptul internațional. Uniunea Europeană își reiterează apelul către Israel de a opri construcția de așezări”.

Mesajul șefei diplomației de la Bruxelles vine în contextul anunțului făcut de ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich. Acesta a anunțat extinderea coloniilor evreiești în Cisiordania ocupată, inclusiv prin aprobarea a peste 3.000 de locuințe în controversatul proiect E1, care ar lega Ma’ale Adumim de Ierusalim.

Conform The Guardian, Smotrich a declarat că proiectul „îngroapă ideea unui stat palestinian”. „Aceasta este esența sionismului:construim, colonizăm și ne consolidăm suveranitatea pe Țara lui Israel”, a adăugat oficialul.