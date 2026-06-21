Rusia a atacat un bloc de locuințe din orașul ucrainean Harkov

Un cadavru a fost scos din dărâmături la câteva ore după atac, a declarat primarul Ihor Terekhov pe Telegram. El a spus că bombele au lovit clădirea joasă din districtul Kholodnohirskiy din Harkov în primele ore ale dimineții. Șeful administrației regionale, Oleh Syniehubov, a declarat că cel puțin nouă persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost spitalizate, potrivit AP.

În altă parte a orașului Harkov, o dronă rusească a lovit un vehicul civil vineri seara, ucigând un bărbat și rănind-o pe femeia care conducea mașina, a declarat Syniehubov.

Sâmbătă, Rusia a lansat din nou bombe ghidate asupra Ucrainei, lovind periferia orașului Sumy, din nord, potrivit șefului administrației locale, Oleh Hryhorov. Atacurile au ucis un civil de sex masculin și au avariat cel puțin 20 de case private, a relatat Hryhorov pe Telegram.

Atacurile rusești asupra orașului Zaporijia, din sud-estul țării, au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte șase, potrivit șefului administrației regionale, Ivan Fedorov. În atacuri au fost folosite bombe aeriene ghidate.