Rusia acuză Franța de piraterie și jaf. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Ambasada Rusiei în Franța condamnă reținerea petrolierului DF Peak, interceptat de Marina franceză în apele internaționale, la sud de insula Réunion. Diplomații ruși contestă legalitatea operațiunii, pe care o consideră „o încălcare flagrantă a normelor dreptului internațional”.

„Autoritățile franceze nu au informat Ambasada Rusiei despre interceptarea petrolierului DF Peak, care, potrivit informațiilor disponibile, naviga sub pavilionul Beninului. Verificăm în prezent dacă printre membrii echipajului navei interceptate se află cetățeni ruși”, au transmis diplomații ruși.

Rusia contestă justificarea juridică a operațiunii

Ambasada Rusiei respinge argumentele invocate de autoritățile franceze pentru interceptarea petrolierului și critică utilizarea articolului 110 din Convenția ONU asupra dreptului mării din 1982.

„Orice referire la articolul 110 din Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 1982, pentru a justifica această interceptare, precum și orice afirmație potrivit căreia petrolierul ar fi încălcat presupuse sancțiuni internaționale, care în realitate nu sunt decât măsuri unilaterale ilegitime, reprezintă doar un pretext menit să ascundă un act evident de piraterie și jaf”, susțin oficialii ruși.

Articolul 110 din Convenția ONU asupra dreptului mării prevede cinci situații în care o navă militară poate verifica o navă străină în apele internaționale, dacă există motive întemeiate de suspiciune: implicarea în acte de piraterie, comerțul cu sclavi, efectuarea de transmisiuni neautorizate, lipsa naționalității sau situația în care o navă își ascunde adevărata naționalitate folosind un pavilion străin ori refuzând să-și arate pavilionul, deși aparține aceluiași stat ca nava militară care efectuează controlul.

În asemenea cazuri, militarii pot verifica documentele navei și, dacă suspiciunile persistă, pot efectua un control suplimentar la bord. Convenția prevede și despăgubiri în anumite situații în care suspiciunile se dovedesc neîntemeiate.

În cazul DF Peak, autoritățile franceze au suspectat că petrolierul naviga ilegal sub pavilionul Beninului.

Petrolierul, interceptat la peste 800 de kilometri de insula Réunion

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni că Marina franceză a interceptat petrolierul DF Peak la peste 450 de mile marine, aproximativ 833 de kilometri, sud de insula Réunion, teritoriu francez din Oceanul Indian.

Potrivit liderului francez, nava este suspectată că naviga sub pavilion fals și că era implicată în activități ilegale de transport al combustibilului, ca parte a flotei-fantomă ruse.

„Franța este hotărâtă să combată flota-fantomă, oriunde s-ar afla în lume”, a transmis Macron.

Autoritățile franceze susțin că operațiunea a respectat dreptul internațional maritim.

„Aveam îndoieli cu privire la pavilionul sub care naviga această navă, așa că am efectuat o inspecție”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei franceze, colonelul Xavier Rival.

Acesta a precizat că suspiciunile nu au fost înlăturate în urma controlului. Cazul a fost transmis Parchetului din Saint-Denis, care a dispus direcționarea petrolierului spre insula Réunion pentru verificări suplimentare. Cei 21 de membri ai echipajului au rămas la bord, sub supravegherea militarilor francezi.

Petrolierul, pe listele de sancțiuni occidentale

DF Peak, cunoscut anterior sub numele Kaliningrad, naviga sub pavilionul Beninului și se afla pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Europene.

Potrivit Reuters, petrolierul este cel puțin a cincea navă asociată Rusiei reținută de autoritățile franceze din 2024.

Petrolierele prin care Rusia continuă să exporte petrol, ocolind sancțiunile impuse de statele occidentale după invadarea Ucrainei, formează așa-numita flotă-fantomă. Navele operează adesea prin intermediul unor companii cu proprietari greu de identificat, navighează sub diferite pavilioane și nu dispun întotdeauna de asigurările sau certificatele de siguranță necesare transportului maritim internațional.