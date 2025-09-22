Rusia cere relaxarea sancțiunilor privind importurile de avioane și piese de schimb, invocând motive de siguranță aeriană

După invadarea Ucrainei din februarie 2022, Rusia a fost sancționată, blocând accesul acesteia la piața occidentală de aeronave și piese.

Astfel, flotele companiilor aeriene rusești depind de importuri indirecte prin rute complexe.

Oficialii de la Moscova urmează să încerce să obțină o relaxare a sancțiunilor, motivând că lipsa unor piese pune în pericol siguranța zborurilor.

Demersul rusesc vine la scurt timp după ce Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva companiei aeriene de stat din Belarus, Belavia.

Flota rusă, formată din modele vechi se confruntă cu probleme tot mai mari. În iulie, un Antonov An-24 fabricat în 1976 s-a prăbușit în Extremul Orient rus, provocând moartea a 48 de persoane, iar la câteva zile distanță compania Aeroflot a fost nevoită să anuleze zeci de zboruri după un atac cibernetic.

Conform sursei Reuters, în cazul unei tragedii aviatice, sancțiunile occidentale vor fi blamate.