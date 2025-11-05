Rusia: FSB a arestat un bărbat sub acuzația de contact cu un serviciu de informații NATO

Bărbatul ar fi inițiat el însuși contactul cu un agent străin și i-ar fi transmis informații personale despre cetățeni ruși cu opinii antiguvernamentale, informații care ar fi putut fi folosite pentru recrutarea persoanelor în activități subterane.

În plus, bărbatul a mai declarat că a fost contactat de o femeie care ar fi cooperat cu el în schimbul oportunității de a părăsi Rusia.

Acesta ar fi fost arestat la scurt timp după ce a împărtășit informațiile despre persoanele aflate în opoziție.

Un tribunal din Moscova a dispus plasarea suspectului în arest preventiv, acesta riscând detenție pe viață.

„Toți cei care acceptă să ajute un stat străin vor fi identificați și trași la răspundere penală”, își încheie FSB comunicatul.