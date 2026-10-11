Rusia își intensifică planurile de asasinare a directorilor companiilor europene de apărare, avertizează agențiile de informații

În contextul blocajului de pe frontul din Ucraina și al dificultăților economice din Rusia, Kremlinul a ordonat intensificarea operațiunilor de sabotaj și a acțiunilor „hibride” în Europa, încercând să slăbească decisiv sprijinul pentru Kiev în lunile următoare, informează Financial Times.

Asasinarea unor ținte civile, considerată anterior un tabu chiar și de serviciile secrete ruse, ocupă un loc tot mai important în aceste planuri, au declarat pentru FT reprezentanți ai serviciilor europene de informații.

Directorii companiilor europene de apărare, vizați de agenții Kremlinului

Publicația britanică a discutat cu oficiali din cinci servicii europene de informații, care au avertizat că directorii generali și alți angajați de rang înalt ai companiilor din industria de apărare sunt vizați de agenți ai Kremlinului.

Potrivit acestora, printre potențialele ținte se numără și directorii companiilor mai mici, în special ai celor implicate în fabricarea dronelor sau a componentelor acestora.

„Nivelul amenințării a crescut în Europa. Atât în ceea ce privește bunurile, cât și persoanele”, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul unui serviciu european de informații.

Serviciul german de informații interne (BfV) și-a intensificat contactele cu angajații și conducerea companiilor din industria de apărare.

„Rusia planifică în mod deliberat acte de violență împotriva unor persoane, prin intermediul unor actori statali sau controlați de stat”, i-a avertizat luni pe parlamentarii germani directorul BfV, Sinan Selen.

Serviciile secrete ruse își schimbă metodele de operare

Acesta a precizat că autoritățile observă schimbări în ceea ce privește țintele și metodele folosite de Rusia, inclusiv implicarea unor grupări de criminalitate organizată.

Mai mulți directori din industria de apărare au declarat pentru Financial Times, sub protecția anonimatului, că și-au sporit măsurile de securitate în ultimele șase luni, la recomandarea serviciilor de informații.

Potrivit surselor citate, principalele operațiuni de acest fel sunt coordonate de GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

Agenții GRU colaborează tot mai mult cu grupări de criminalitate organizată și folosesc rețele care acționează în mai multe țări.

Serviciile europene de informații au reușit să descopere și să împiedice unele planuri de asasinat. În alte cazuri, au fost identificate activități suspecte, inclusiv supravegherea unor persoane la domiciliu și la locul de muncă.

Oficialii europeni consideră însă că Rusia urmărește în primul rând să provoace teamă în rândul conducerii companiilor care colaborează cu Ucraina.

„Principalul obiectiv, din perspectiva Rusiei, rămâne cel psihologic”, a declarat un oficial din serviciile de informații.

Un plan de asasinare a directorului Rheinmetall, descoperit în 2024

Conducerile celor mai mari companii europene producătoare de armament se află în alertă încă de la începutul anului 2024, când serviciile de informații americane și germane au descoperit un plan rusesc de asasinare a lui Armin Papperger, directorul general al companiei germane Rheinmetall.

Papperger, care a susținut public furnizarea de armament Ucrainei, era considerat o țintă importantă pentru Moscova.

Directorul Rheinmetall a declarat că beneficiază în prezent de protecție permanentă, asigurată atât de agenți de securitate privați, cât și de polițiști.