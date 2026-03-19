Prima pagină » Știri externe » Rusia lansează un nou apel pentru încetarea ostilităților din Golf

Rusia lansează un nou apel pentru încetarea ostilităților din Golf

Rusia a lansat, joi, un nou apel pentru încetarea ostilităților din Golf, începând cu oprirea atacurilor SUA și ale Israelului, și a făcut o nouă ofertă de a-și folosi influența diplomatică pentru a contribui la încetarea luptelor.
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 23:34, Știri externe

„Solicităm încetarea cât mai rapidă a ostilităților, care au rezultat din agresiunea neprovocată a SUA și a Israelului”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat publicat pe site-ul său web, potrivit Reuters.

„Rusia, alături de China, Turcia și alte părți cu viziuni similare, este gata să contribuie la soluționarea conflictului și la căutarea unei rezolvări a diferențelor prin mijloace diplomatico-politice”.

„Subliniem că primul pas pe această cale trebuie să fie un acord rapid între Statele Unite și Israel pentru a-și opri aventura militară”.

Rusia, se menționează în comunicat, susține dezvoltarea securității colective în Golful Persic „cu scopul de a stabili o pace durabilă în regiune și cooperarea între toate țările riverane”.

Rusia are un „parteneriat strategic” cu Iranul, dar acest acord nu ajunge la nivelul unui tratat de apărare reciprocă.

Moscova, dornică să mențină relații bune cu Washingtonul, a făcut apel la dezescaladare și s-a oferit să acționeze ca mediator.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
Libertatea
Medicamentul IEFTIN pentru diabet care ar putea reduce semnificativ riscul unui cancer mortal
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor