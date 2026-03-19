Rusia lansează un nou apel pentru încetarea ostilităților din Golf

„Solicităm încetarea cât mai rapidă a ostilităților, care au rezultat din agresiunea neprovocată a SUA și a Israelului”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat publicat pe site-ul său web, potrivit Reuters.

„Rusia, alături de China, Turcia și alte părți cu viziuni similare, este gata să contribuie la soluționarea conflictului și la căutarea unei rezolvări a diferențelor prin mijloace diplomatico-politice”.

„Subliniem că primul pas pe această cale trebuie să fie un acord rapid între Statele Unite și Israel pentru a-și opri aventura militară”.

Rusia, se menționează în comunicat, susține dezvoltarea securității colective în Golful Persic „cu scopul de a stabili o pace durabilă în regiune și cooperarea între toate țările riverane”.

Rusia are un „parteneriat strategic” cu Iranul, dar acest acord nu ajunge la nivelul unui tratat de apărare reciprocă.

Moscova, dornică să mențină relații bune cu Washingtonul, a făcut apel la dezescaladare și s-a oferit să acționeze ca mediator.