Rusia recrutează studenți pentru forțele sale de drone din Ucraina oferind pachete financiare consistente

Documente oficiale și declarații publice arată că autoritățile ruse oferă pachete financiare consistente tinerilor care acceptă să activeze ca operatori sau ingineri de drone, o componentă tot mai esențială a războiului modern, scrie Reuters.

Potrivit declarațiilor făcute de Dmitri Medvedev, Rusia continuă să atragă voluntari printr-un sistem de recrutare permanent. Acesta a afirmat că peste 400.000 de persoane s-au înrolat anul trecut, iar alte peste 80.000 în primele luni ale acestui an, respingând ideea că armata rusă ar avea un deficit de personal.

Rusia recrutează studenți pentru unități de drone din universități tehnice

Mai multe universități de prestigiu sunt implicate direct în campania prin care Rusia recrutează studenți pentru unități de drone. Universitatea Federală din Orientul Îndepărtat le promite studenților concediu academic de minimum un an, scutire totală de taxe la revenire, cazare gratuită și burse. În plus, pachetul financiar poate depăși 5,5 milioane de ruble pe an, la care se adaugă prime unice și indemnizații lunare.

Oferte similare vin și din partea Universității de Stat de Inginerie Civilă din Moscova și a Universității Hidrometeorologice de Stat din Rusia, unde veniturile promise operatorilor de drone pot ajunge la aproximativ 7 milioane de ruble anual.

În paralel, autoritățile regionale intensifică presiunea asupra mediului privat. Guvernatorul regiunii Riazan, Pavel Malkov, a emis un decret prin care companiile publice și private primesc cote clare de recrutare pentru armată. Firmele cu peste 500 de angajați trebuie să furnizeze până la cinci recruți, măsura fiind valabilă între aprilie și septembrie.

Deși documentul nu menționează sancțiuni explicite, guvernatorul a precizat că va monitoriza personal respectarea ordinului.