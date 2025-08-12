Prima pagină » Știri externe » Rusia și Belarus vor organiza exerciții militare comune în septembrie

Rusia și Belarus vor organiza exerciții militare comune în septembrie

Armatele Rusiei și Belarusului vor organiza exerciții strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie, anunță marți Ministerul Apărării din țară, potrivit Reuters.
Rusia și Belarus vor organiza exerciții militare comune în septembrie
Iris Duțescu
12 aug. 2025, 11:33, Politic

Scopul exercițiilor este de a testa capacitățile Rusiei și Belarusului și de a „asigura securitatea militară a Uniunii și pregătirea acestora pentru a respinge o eventuală agresiune”, a declarat generalul-maior Valery Revenko, citat de minister.

Uniunea Statelor este o uniune și o alianță fără frontiere între cele două foste republici sovietice vecine.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat la începutul acestui an, fără a da detalii sau a cita dovezi, că Rusia „pregătește ceva” în Belarus în această vară, sub pretextul unor exerciții militare de rutină.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei Time, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat că a decis să mute locația exercițiilor militare comune departe de granițele vestice ale Belarusului cu țările Uniunii Europene, invocând preocupările de securitate ridicate de Polonia și țările baltice.

Lukașenko a catalogat ideea că Belarus ar folosi exercițiile pentru a ataca cele trei țări baltice și Polonia drept „o absurditate totală”.