Rusia spune că este pregătită să ajute la soluționarea conflictului din Iran

Rusia este pregătită să contribuie la soluționarea conflictului din Iran, iar președintele Vladimir Putin continuă să poarte discuții cu liderii regionali, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Sursa: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
02 apr. 2026, 13:37, Știri externe

„Președintele continuă aceste contacte, iar dacă serviciile noastre vor fi necesare într-un fel, suntem, desigur, pregătiți să ne aducem contribuția pentru a ne asigura că situația militară trece pe un curs pașnic cât mai curând posibil”, le-a spus Peskov reporterilor, scrie Reuters.

Peskov răspundea unei întrebări referitoare la discursul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, adresat națiunii despre războiul din Iran și la comentariul său separat potrivit căruia lua în considerare retragerea Statelor Unite din NATO.

Rusia consideră NATO o alianță ostilă, a declarat Peskov.

