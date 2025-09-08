Săptămână turbulentă în Franța: Guvernul lui Bayrou se confruntă luni cu un vot de încredere

Viitorul prim-ministrului francez François Bayrou atârnă de un fir de ață luni, 8 septembrie, când va avea loc un vot de încredere care, pe hârtie, pare extrem de nefavorabil.

Votul necesită majoritate absolută, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate ar trebui să respingă moțiunea de încredere pentru ca premierul și miniștrii săi să cadă.

Aproape toate forțele politice au indicat că se vor opune moțiunii. În tabăra conservatoare, deputații Les Républicains (LR) vor avea „libertatea de a vota”, potrivit Euronews.

Variantele lui Macron în cazul prăbușirii guvernului

În situația în care guvernul va cădea, președintele francez Emmanuel Macron are la dispoziție trei variante: să numească un nou prim-ministru, să formeze un guvern provizoriu sau să dizolve, din nou, Adunarea Națională, așa cum a procedat la scurt timp după rezultatele alegerilor europarlamentare din 2024.

În acest moment, niciuna dintre cele trei opțiuni nu pare ideală pentru președinte, care se confruntă cu o instabilitate politică persistentă de la începutul celui de-al doilea mandat.

Moțiunea de demitere a lui Bayrou a fost cauzată de o propunere de reducere a bugetului din 2026 cu aproximativ 44 de miliarde de euro. Bayrou, care a avertizat că o moțiune de demitere a sa ar arunca țara într-o criză, este cel de-al patrulea premier al Franței în ultimii trei ani. El a fost numit în funcție în decembrie 2024.