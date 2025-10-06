Premierul Franței a demisionat după o lună! Criză majoră în Franța. Opoziția îi cere lui Macron să dizolve Parlamentul

Lecornu devine astfel cel mai efemer prim-ministru din istoria Republicii Franceze.

Demisia vine la doar o zi după ce Lecornu anunțase oficial structura noului guvern, însă aceasta a fost întâmpinată cu critici dure din toate părțile spectrului politic. De altfel, instabilitatea internă a crescut semnificativ în ultima perioadă, opoziția cerând cu insistență dizolvarea Adunării Naționale.

Într-o reacție rapidă, Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, a declarat că Emmanuel Macron trebuie să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate.

„Cu siguranță, vor avea loc alegeri în următoarele săptămâni, dacă nu în următoarele luni, iar Rassemblement National va fi pregătit să-și asume responsabilitățile”, a transmis Bardella.

La rândul său, François Bayrou, fost premier și lider al centrului politic, a făcut apel la reținere și reflecție în fața unei situații pe care a descris-o drept „gravă și îngrijorătoare”. „Forțele politice refuză să vadă gravitatea situației”, a avertizat el într-o declarație pentru Ici Béarn Bigorre.

Partidul Les Républicains pare, de asemenea, în pragul unei rupturi de coaliție. Vicepreședintele formațiunii, Julien Aubert, a declarat la BFMTV că este „favorabil ieșirii LR din guvern”, deși a menționat că va respecta decizia majorității în urma unei dezbateri interne.

Cu o conducere guvernamentală instabilă și presiuni crescânde din partea opoziției, viitorul politic al Franței rămâne incert, iar toți ochii sunt ațintiți acum asupra deciziei președintelui Macron privind o posibilă dizolvare a Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate.