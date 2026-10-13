Scandal de spionaj între Rusia și Japonia. Un jurnalist, reținut de serviciile secrete ruse

Reporterul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, lucra pentru publicația japoneză Hokkaido Shimbun. Acesta a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate (FSB) în regiunea Sahalin, din Extremul Orient rus, potrivit agenției Interfax, citată de Sky News.

FSB a anunțat că jurnalistul a fost transportat cu avionul la Moscova și plasat în detenție.

Jurnalistul, arestat pentru două luni

Serviciul rus de securitate a publicat o înregistrare video în care trei agenți mascați îl arestează pe jurnalist, îl imobilizează la sol, apoi îl urcă la bordul unui avion.

În înregistrare, o voce din afara cadrului afirmă că acesta este suspectat de spionaj.

Ulterior, jurnalistul a fost prezentat într-o cușcă metalică în fața unei instanțe din Moscova, unde un judecător a dispus arestarea sa preventivă pentru două luni.

FSB a susținut că a „împiedicat activitatea ilegală” a reporterului.

„În urma operațiunilor de informații, s-a stabilit că acesta a colectat și stocat informații referitoare la capacitățile de apărare ale țării, cu scopul de a le transmite în scopuri de informații naționale, pentru a fi utilizate împotriva securității Federației Ruse”, se arată în comunicatul instituției.

Tensiuni între Rusia și Japonia din cauza Insulelor Kurile

Rusia consideră Japonia o țară „neprietenoasă”, după ce Tokyo s-a alăturat sancțiunilor occidentale impuse Moscovei în urma războiului din Ucraina.

Cele două țări nu au semnat niciodată un tratat oficial de pace care să marcheze încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și continuă să dispute suveranitatea asupra Insulelor Kurile, cunoscute în Japonia drept Teritoriile de Nord.

Regiunea rusă Sahalin include cele patru insule situate cel mai la sud în arhipelagul Kurile.

În august, președintele rus Vladimir Putin a vizitat Iturup, una dintre insulele nordice ale arhipelagului.

Premierul japonez Sanae Takaichi a calificat vizita drept „incompatibilă cu poziția Japoniei privind Teritoriile de Nord” și „absolut inacceptabilă”.

Moscova l-a convocat ulterior pe ambasadorul Japoniei pentru a protesta față de declarațiile considerate „antirusești”, susținând că „suveranitatea și jurisdicția Rusiei asupra Insulelor Kurile de Sud sunt absolut de neclintit”.

În ultimii ani, Rusia și-a consolidat prezența militară în Insulele Kurile, în pofida eforturilor diplomatice pentru soluționarea disputei teritoriale.

Jurnaliști eliberați anterior în schimburi de prizonieri

Rusia a arestat în ultimii ani mai mulți cetățeni străini, în special americani, pentru diverse acuzații penale, eliberându-i ulterior în cadrul unor schimburi de prizonieri cu Statele Unite și alte țări occidentale.

În august 2024, Moscova i-a eliberat pe jurnaliștii Evan Gershkovich și Alsu Kurmasheva, pe cetățeanul american Paul Whelan și pe mai mulți disidenți ruși, într-un schimb internațional de prizonieri în urma căruia au fost eliberate aproximativ 24 de persoane.