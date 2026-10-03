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Șeful închisorii din Tennessee demisionează după execuția eșuată a femeii căreia i-au fost administrate două injecții letale

Șeful sistemului penitenciar din Tennessee demisionează, a anunțat sâmbătă guvernatorul statului, aceasta fiind prima reorganizare majoră a personalului de la execuția eșuată a Christei Pike, care a lăsat-o inconștientă și conectată la un ventilator la spital.
Șeful închisorii din Tennessee demisionează după execuția eșuată a femeii căreia i-au fost administrate două injecții letale
Sursa foto: X @ConfidencialHN
Laurentiu Marinov
03 oct. 2026, 23:30, Știri externe
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Frank Strada, comisarul Departamentului de Corecție, se va retrage luna aceasta, a declarat guvernatorul statului Tennesse, Bill Lee. Unii dintre colegii republicani ai guvernatorului și alți oficiali aleși ceruseră o schimbare de conducere, potrivit AP.

Guvernatorul a anunțat, de asemenea, că fostul procuror american Ed Stanton va conduce o analiză a evenimentelor din camera de execuție a lui Pike. Stanton fusese numit anterior să efectueze o analiză după ce Lee a anulat o altă execuție; în acel caz, el a constatat că Tennessee nu respectase propriul proces de injecție letală.

Strada a declarat într-un comunicat că demisia este „în interesul locuitorilor din Tennessee” în timp ce se desfășoară revizuirea cazului lui Stanton. Statul nu a executat-o pe Pike, în ciuda administrării a două doze dintr-un medicament letal, pentobarbital.

„Cred că această analiză este pe deplin potrivită și necesară și aștept cu nerăbdare să fac tot ce pot pentru a ajuta la determinarea exactă a ceea ce s-a întâmplat”, a spus Strada.

Conectată la un ventilator și inconștientă în după tentativa de execuție

Condamnata Chista Pike, acum în vârstă de 50 de ani, avea 18 ani când ea și iubitul ei au torturat și ucis o colegă de clasă, Colleen Slemmer, într-un acces de gelozie, în 1995. A devenit una dintre cele mai tinere femei condamnate la moarte.

Sâmbătă nu a existat niciun răspuns imediat din partea avocaților lui Pike pentru o actualizare a stării sale de sănătate în spital. Aceștia dezvăluiseră vineri că aceasta era conectată la un ventilator și inconștientă în orele de după tentativa de execuție și că personalul spitalului încerca să elimine cele două doze de pentobarbital.

Eșecul șocant a determinat ambele părți ale dezbaterii privind pedeapsa cu moartea să ceară răspunsuri. Lee a ordonat o revizuire independentă și a oprit orice noi execuții. Strada a declarat că el consideră că statul „și-a îndeplinit responsabilitățile în conformitate cu protocolul stabilit”.

Echipa juridică a lui Pike a salutat plecarea lui Strada, dar a spus că „nu o ajută cu nimic pe Christa acum”.

„Ceea ce i s-a întâmplat miercuri reflectă un eșec sistemic care depășește cu mult atribuțiile oricărei persoane”, a declarat echipa formată din patru avocați. „Sperăm că solicitarea guvernatorului pentru o revizuire completă și independentă va expune problemele profunde din întregul sistem de pedeapsă cu moartea din Tennessee.”

Un alt eșec, în Tennessee, în luna mai

Avocații lui Pike au declarat că au crezut că problemele cu perfuziile intravenoase au determinat pentobarbitalul să curgă în corpul ei în loc să circule în fluxul sanguin.

În mai, statul Tennessee a oprit execuția lui Tony Carruthers după ce personalul medical i-a plasat o perfuzie în brațul drept, dar nu a reușit să obțină o linie secundară de perfuzie. Guvernatorul a ordonat oficialilor să aștepte cel puțin un an înainte de a încerca din nou să-l execute.

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