Prima pagină » Știri externe » Șeful Muzeului Eisenhower, forțat să demisioneze după refuzul de a-i oferi o sabie Regelui Charles

Șeful Muzeului Eisenhower, forțat să demisioneze după refuzul de a-i oferi o sabie Regelui Charles

Directorul Muzeului Eisenhower din SUA a fost forțat să demisioneze pentru refuzul de a-i oferi o sabie lui Charles al III-lea. Solicitarea privind acordarea săbiei a fost făcută de președintele Donald Trump în timpul vizitei pe care a efectuat-o în Regatul Unit.
Șeful Muzeului Eisenhower, forțat să demisioneze după refuzul de a-i oferi o sabie Regelui Charles
Sursa foto: Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire/dpa
Petru Mazilu
03 oct. 2025, 13:05, Știri externe

Directorul Todd Arrington s-a opus cererii președintelui SUA de a oferi Regelui Charles o sabie din colecția Bibliotecii și Muzeului Prezidențial Dwight D. Eisenhower. Incidentul s-a produs în septembrie și, ulterior, directorul a demisionat, potrivit Le Figaro.

Arrington a declarat pentru CBS News că a primit ultimatumul de a „demisiona sau a fi concediat”, fără a spune cine a emis ordinul.

În cele din urmă, Donald Trump i-a oferit regelui o replică a sabiei originale. Casa Albă nu a comentat acuzațiile fostului director.