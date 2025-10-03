Șeful Muzeului Eisenhower, forțat să demisioneze după refuzul de a-i oferi o sabie Regelui Charles

Directorul Todd Arrington s-a opus cererii președintelui SUA de a oferi Regelui Charles o sabie din colecția Bibliotecii și Muzeului Prezidențial Dwight D. Eisenhower. Incidentul s-a produs în septembrie și, ulterior, directorul a demisionat, potrivit Le Figaro.
Arrington a declarat pentru CBS News că a primit ultimatumul de a „demisiona sau a fi concediat”, fără a spune cine a emis ordinul.
În cele din urmă, Donald Trump i-a oferit regelui o replică a sabiei originale. Casa Albă nu a comentat acuzațiile fostului director.