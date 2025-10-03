Șeful Muzeului Eisenhower, forțat să demisioneze după refuzul de a-i oferi o sabie Regelui Charles

Directorul Muzeului Eisenhower din SUA a fost forțat să demisioneze pentru refuzul de a-i oferi o sabie lui Charles al III-lea. Solicitarea privind acordarea săbiei a fost făcută de președintele Donald Trump în timpul vizitei pe care a efectuat-o în Regatul Unit.