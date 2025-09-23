Șeful NATO este precaut cu privire la amenințările Poloniei de a doborî avioane rusești

Șeful NATO, Mark Rutte, a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre declarația prim-ministrului polonez privitoare la doborârea avioanelor rusești care intră neautorizat în spațiul aerian al Poloniei.

Donald Tusk a declarat că Varșovia este dispusă să doboare avioane și drone rusești în astfel de situații.

Întrebat dacă NATO este dispusă să urmeze această strategie, Rutte a adoptat un ton precaut.

„Cred că ceea ce a spus el [Tusk] a fost că, dacă este necesar, suntem dispuși să doborâm un avion, dacă este necesar, și asta se întoarce la ceea ce am mai spus: vom evalua întotdeauna situația, pentru a vedea ce amenințare imediată reprezintă avionul”, a explicat Rutte, potrivit Sky News.

Rutte mai fost întrebat dacă Polonia este capabilă să acționeze singură.

„Tocmai am comentat despre prim-ministru și aș vrea să mă opresc aici”, a adăugat Rutte, evitând a doua întrebare.

Mark Rutte a susținut marți o conferință de presă după ce ambasadorii NATO s-au întâlnit pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. Rutte a transmis un avertisment anunțând că aliații sunt pregătiți pentru orice scenariu.