Șeful NATO spune că Europa și-a mărit producția de muniție de șase ori în 2 ani

Producția „este așteptată să ajungă la 2 milioane de cartușe până la sfârșitul acestui an”, a spus Rutte.

Vestea vine pe fondul unui efort mai amplu din partea țărilor europene de a-și consolida industriile de apărare, atât pentru a-și consolida propria securitate, cât și apărarea Ucrainei în fața agresiunii rusești.

Vorbind la deschiderea fabricii de artilerie Rheinmetall din Unterluss, Rutte a declarat că producătorul german de apărare reprezintă „o mare parte” a acestei creșteri. Fabrica intenționează să producă 350.000 de obuze de artilerie pe an.

Potrivit secretarului NATO, țările trebuie acum să se concentreze pe creșterea producției de tancuri, sisteme de apărare aeriană și rachete.

„Pentru a accelera producția de capabilități atât de necesare, putem valorifica experiența noastră în creșterea producției de obuze”, a spus el. „Și putem învăța din mobilizarea industrială inovatoare a Ucrainei”.

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, industria de apărare europeană a fost criticată pentru că este lentă și ineficientă. Blocajele de producție au întârziat livrarea de arme și muniții către Kiev.

Apelurile de creștere a cheltuielilor pentru apărare au devenit mai puternice după ce președintele american Donald Trump, care a acuzat mult timp Europa că nu investește suficient în apărare, s-a întors în funcție în ianuarie.

La summitul NATO de la Haga din iunie, primul din timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, aliații au convenit să majoreze obiectivul de cheltuieli pentru apărare de la 2% la 5% din PIB. Ajutorul militar acordat Ucrainei ar putea fi inclus în acest nou obiectiv.

Separat, UE a lansat noul său program ReArm Europe, care își propune să strângă 650 de miliarde de euro (750 de miliarde de dolari) în cheltuieli pentru apărare și să ofere 150 de miliarde de euro (170 de miliarde de dolari) în împrumuturi legate de apărare.