Șeful ONU afirmă că femeile lipsesc prea des de la negocierile de pace

În același timp, violența sexuală împotriva femeilor și fetelor este în creștere, iar 676 de milioane de femei trăiesc la mai puțin de 50 de kilometri de conflicte mortale, ceea ce, potrivit șefei agenției ONU pentru femei, reprezintă cel mai mare număr de la anii 1990 încoace.

„În întreaga lume, observăm tendințe îngrijorătoare în ceea ce privește cheltuielile militare, mai multe conflicte armate și o brutalitate tot mai șocantă împotriva femeilor și fetelor”, a declarat secretarul general Antonio Guterres la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU.

De la adoptarea rezoluției la 31 octombrie 2000 s-au înregistrat unele progrese, a spus el. Numărul femeilor în uniformă ca forțe de menținere a păcii ale ONU s-a dublat, femeile au condus medierea locală, au promovat justiția pentru supraviețuitorii violenței bazate pe gen, iar organizațiile de femei au jucat un rol esențial în promovarea redresării după conflicte și a reconcilierii.

Într-un limbaj direct, Guterres a spus că prea des națiunile se reunesc în încăperi precum sala Consiliului de Securitate „pline de convingere și angajament”, dar nu îndeplinesc cerințele rezoluției privind participarea egală a femeilor la negocierile de pace – și protejarea femeilor și fetelor împotriva violurilor și abuzurilor sexuale în conflicte.