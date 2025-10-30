Rusia afirmă că discuțiile de pace cu Japonia sunt posibile doar dacă Tokyo renunță la „cursul anti-rus”

La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, trupele sovietice au ocupat patru insule aflate în apropierea insulei japoneze Hokkaido. Acestea sunt cunoscute în Rusia sub numele de Insulele Kurile de Sud, iar în Japonia sub numele de Teritoriile de Nord, relatează Reuters.

Prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, a criticat săptămâna trecută „agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, dar a subliniat totodată că Japonia își menține „politica de rezolvare a disputei teritoriale și de semnare a unui tratat de pace”.

Zaharova: Japonia ar trebui să-și schimbe tonul

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că nu a observat nimic nou în afirmațiile lui Takaichi și că, pentru a exista vreun progres, Tokyo ar trebui să-și schimbe tonul.

„Am afirmat de mai multe ori că drumul către reluarea dialogului cu Japonia se va deschide doar după ce Tokyo va renunța activ la cursul său anti-rus, care urmărește să dăuneze țării noastre și cetățenilor noștri”, a declarat Zaharova reporterilor, răspunzând la o întrebare a agenției Reuters privind perspectivele unui tratat de pace.

Zaharova a mai spus că politica „neprietenosă” a Japoniei a dus relațiile bilaterale într-un impas. „Această abordare neprietenoasă, care duce la un blocaj, a fost aleasă de partea japoneză, nu de noi”, a adăugat ea.

Relații tensionate de peste un secol

Rusia și Japonia au avut relații tumultuoase în secolul XX. Japonia a învins Imperiul Rus în războiul din 1904–1905, iar câțiva ani mai târziu, în timpul războiului civil rus (1918–1922), a trimis trupe care au ocupat părți din Extremul Orient al Rusiei.

După înfrângerea Germaniei naziste, Uniunea Sovietică a declarat război Japoniei la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial și a trimis trupe pentru a prelua controlul asupra insulelor Kurile.

Tokyo și Moscova au semnat o declarație în 1956 prin care au pus capăt stării de război, însă nu au semnat un tratat de pace.

În discursul său de săptămâna trecută, Takaichi a declarat că dezvoltările militare și alte activități ale Chinei, Coreei de Nord și Rusiei reprezintă o preocupare gravă.

Aproximativ 9% din totalul importurilor de gaz natural lichefiat (LNG) ale Japoniei provin din Rusia.

Takaichi i-a spus președintelui american Donald Trump, în timpul întâlnirii lor de la Tokyo, că interzicerea importurilor de LNG din Rusia ar fi dificilă, au declarat pentru Reuters doi oficiali guvernamentali japonezi, miercuri.