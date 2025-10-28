Prima pagină » Știri externe » Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar nu va ceda teritorii

Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar nu va ceda teritorii

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să participe la negocieri de pace cu Rusia, însă nu va accepta nicio cedare de teritorii, respingând solicitările venite din partea Moscovei.
Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar nu va ceda teritorii
Iulian Moşneagu
28 oct. 2025, 18:53, Știri externe

Zelenski a spus, marți, că este dispus ca discuțiile de pace să aibă loc oriunde, cu excepția Rusiei sau a Belarusului, conform Reuters.

Planurile pentru un summit la Budapesta, programat în această lună între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, au fost suspendate după ce Moscova a insistat asupra unor condiții, printre care și cedarea de noi teritorii de către Ucraina ca precondiție pentru un armistițiu.

Trump a susținut apelul Ucrainei pentru o încetare imediată a focului pe actualele linii ale frontului.

Oficiali ucraineni și europeni se vor întâlni vineri sau sâmbătă pentru a discuta detaliile unui plan de încetare a focului, a spus Zelenski marți, după o întrevedere cu ministrul olandez de externe, David van Weel.

„Nu este un plan pentru a pune capăt războiului. Mai întâi de toate, este nevoie de o încetare a focului”, a declarat Zelenski.

„Este un plan pentru a începe diplomația… Consilierii noștri se vor întâlni în următoarele zile, am convenit pentru vineri sau sâmbătă. Ei vor discuta detaliile acestui plan”, a subliniat Zelenski.

Zelenski a cerut, de asemenea, parlamentarilor americani să adopte restricții mai dure împotriva Rusiei, după ce Trump a impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere ale Moscovei.

Ucraina va avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților săi europeni pentru încă doi sau trei ani, a mai spus Zelenski.

El a adăugat marți că speră și la sprijinul Chinei pentru a pune capăt războiului.

„Ne-am dori foarte mult ca China să exercite presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război și să nu contribuie în niciun fel la continuarea lui”, a declarat președintele ucrainean.