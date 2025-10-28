Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar nu va ceda teritorii

Zelenski a spus, marți, că este dispus ca discuțiile de pace să aibă loc oriunde, cu excepția Rusiei sau a Belarusului, conform Reuters.

Planurile pentru un summit la Budapesta, programat în această lună între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, au fost suspendate după ce Moscova a insistat asupra unor condiții, printre care și cedarea de noi teritorii de către Ucraina ca precondiție pentru un armistițiu.

Trump a susținut apelul Ucrainei pentru o încetare imediată a focului pe actualele linii ale frontului.

Oficiali ucraineni și europeni se vor întâlni vineri sau sâmbătă pentru a discuta detaliile unui plan de încetare a focului, a spus Zelenski marți, după o întrevedere cu ministrul olandez de externe, David van Weel.

„Nu este un plan pentru a pune capăt războiului. Mai întâi de toate, este nevoie de o încetare a focului”, a declarat Zelenski.

„Este un plan pentru a începe diplomația… Consilierii noștri se vor întâlni în următoarele zile, am convenit pentru vineri sau sâmbătă. Ei vor discuta detaliile acestui plan”, a subliniat Zelenski.

Zelenski a cerut, de asemenea, parlamentarilor americani să adopte restricții mai dure împotriva Rusiei, după ce Trump a impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere ale Moscovei.

Ucraina va avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților săi europeni pentru încă doi sau trei ani, a mai spus Zelenski.

El a adăugat marți că speră și la sprijinul Chinei pentru a pune capăt războiului.

„Ne-am dori foarte mult ca China să exercite presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război și să nu contribuie în niciun fel la continuarea lui”, a declarat președintele ucrainean.