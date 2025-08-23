Șeful serviciilor de informații militare a Pentagonului a fost demis. Care a fost momentul în care „l-a supărat” pe Trump

Generalul-locotenent Jeffrey Kruse nu va mai ocupa funcția de șef al Agenției de Informații a Apărării din SUA, au declarat surse sub protecția anonimatului pentru agenția Reuters.

Demiterea lui Kruse reprezintă cea mai recentă măsură luată de administrația președintelui Donald Trump pentru a elimina oficialii din Pentagon. Alături de Kruse au fost demiși inclusiv alți doi comandanți militari de rang înalt, respectiv șefului rezervelor navale americane și a comandantului Comandamentului Naval Special de Război.

Toți cei trei oficiali nu cunosc motivul pentru care au fost demiși din funcție. Pe de altă parte, CNN notează că Agenția de Informații a Apărării din SUA a fost cea care în urmă cu două luni a realizat o evaluare preliminară privind atacurile SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene, care contraziceau afirmațiile lui Trump potrivit cărora acestea ar fi fost distruse „complet”.

Raportul preliminar al agenției conduse de Kruse menționa faptul că, în realitate, atacurile americane asupra instalațiilor Teheranului au întârziat programul nuclear cu doar câteva luni.

Alte demiteri de rang înalt

Demiterea lui Kruse nu este prima în rândul oficialilor de rang înalt din SUA. În aprilie, Trump l-a demis pe generalul Timothy Haugh din funcția de director al Agenției Naționale de Securitate. În februarie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a demis pe generalul C.Q. Brown, președintele Comitetului șefilor de stat major, și pe alți cinci amirali și generali, într-o reorganizare fără precedent a conducerii militare americane.

Potrivit CNN, criticii avertizează că asemenea decizii ar putea transmite un semnal comunității de informații că ar trebui să fie prudentă în a ajunge la concluzii care contravin intereselor lui Trump.