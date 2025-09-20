CNN: Incursiunea dronelor rusești în Polonia formează două tabere în rândul serviciilor de informații. Acțiunea Moscovei – accidentală sau intenționată?

Serviciile de informații occidentale și cele americane nu au reușit să determine dacă incursiunea dronelor rusești în Polonia în noaptea de 9 spre 10 septembrie a fost una accidentală sau deliberată. Cu toate acestea, un lucru este sigur: episodul reprezintă un semnal îngrijorător că dorința Kremlinului de a provoca NATO, poate chiar și cu riscul escaladării conflictului, a crescut, scrie CNN.

„Asta nu înseamnă că nu este periculos. Cu siguranță s-a schimbat ceva în modul în care Kremlinul percepe toleranța la risc în ceea ce privește țintele”, a declarat un înalt oficial al serviciilor de informații occidentale pentru sursa citată.

În timp ce Ucraina și Polonia au declarat public că sunt convinse că incursiunea dronelor rusești a fost una deliberată, președintele Donald Trump a declarat săptămâna trecută reporterilor că „ar fi putut fi o greșeală”.

Nu există consens în rândul aliaților NATO

În urma discuțiilor purtate de jurnaliștii CNN cu câțiva înalți oficiali militari, din serviciile de informații, din diplomație și din Congresul SUA și din Occident, a reieșit clar că nu există un consens în cadrul alianței NATO.

Un înalt oficial militar american din regiune a estimat probabilitatea ca Rusia să fi intrat intenționat în spațiul aerian al NATO la „50-50”.

„Pur și simplu nu avem suficiente informații într-un sens sau altul”, a declarat o altă sursă americană familiarizată cu informațiile secrete.

Potrivit acestuia, traiectoria de zbor a dronelor sugera că acestea se rătăciseră și încercau să recupereze semnalul GPS, însă alți indicatori puteau fi interpretați în ambele sensuri. Faptul că multe dintre dronele rusești erau manechine neînarmate ar putea însemna că Rusia dorea să testeze apărarea aeriană poloneză fără a risca victime.

La polul opus, un alt oficial militar american și un oficial al Congresului familiarizat cu informațiile secrete au declarat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei pare să fi fost deliberată.

Război electronic și bruiaj

Oficialii ucraineni contactați de CNN au recunoscut că Ucraina folosește războiul electronic și bruiajul în timpul atacurilor aeriene rusești, ceea ce poate determina dronele inamice să devieze de la cursul programat. Totuși, un oficial de rang înalt a adăugat că „nu a asistat niciodată la devieri atât de mari” în mai mult de trei ani de război.

Oficialul din Congres familiarizat cu situația a declarat pentru CNN că dacă incursiunea a fost intenționată, probabil că a avut scopuri multiple: să testeze apărarea occidentală pentru a evalua timpul de reacție, să afle mai multe despre modul în care NATO răspunde sau să cartografieze rutele utilizate de Occident pentru a transporta arme în Ucraina și să identifice ținte viitoare.

„Indiferent dacă a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos”, a declarat secretarul NATO, Mark Rutte, în weekend, avertizând în același timp că evaluarea este încă în curs.