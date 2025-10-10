Senatul SUA aprobă în unanimitate abrogarea rezoluției războiului din Irak din 2002: „Așa se termină războiul”

Amendamentul, propus de senatorii Tim Kaine (Democrat, Virginia) și Todd Young (Republican, Indiana), a fost adoptat prin vot vocal ca parte a proiectului anual de autorizare a apărării, fiind un consens unanim pentru încheierea unui război considerat de mulți o greșeală.

Războiul a dus la sute de mii de victime în Irak și aproape 5.000 de soldați americani uciși, după ce administrația președintelui George W. Bush a susținut în mod fals că Saddam Hussein stoca arme de distrugere în masă.

„Așa se termină războiul, nu cu un zgomot puternic, ci într-un șuierat discret. America și Orientul Mijlociu au fost schimbate pentru totdeauna de aceste războaie”, a declarat după vot senatorul Kaine, citat de AP.

Scopul abrogării este de a preveni eventuale abuzuri viitoare și de a reafirma că Irak este acum un partener strategic al Statelor Unite ale Americii. În același timp, rezoluția care autoriza Războiul din Golf din 1991 va fi și ea abrogată.

Un precedent important

Rămâne neclar dacă președintele Donald Trump va susține măsura, acesta utilizând anterior rezoluția din 2002 pentru a justifica lovitura cu dronă din 2020 care l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani.

Senatorul Young a subliniat că votul stabilește un precedent important, reafirmând prerogativa Congresului de a autoriza și de a încheia conflictele militare.

O rezoluție separată din 2001 pentru războiul global împotriva terorismului va rămâne în vigoare, oferind președintelui american autoritate largă pentru acțiuni militare împotriva organizațiilor care amenință SUA, inclusiv al-Qaida, Statul Islamic și al-Shabab.