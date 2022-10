Locuitorii din Belgorod, un oraş rusesc aflat la graniţa cu Ucraina, au găsit sicrie de zinc cu cadavrele soldaţilor ruşi lăsate la gunoi.

Media independentă din Belarus, Nexta TV, a publicat pe Twitter fotografii cu sicriele.

De asemenea, localnicii au mai identificat la gunoi mai multe icoane.

In #Belgorod, residents found among the garbage zinc coffins, in which the bodies of the dead invaders were delivered, BAZA reports.



Local residents complained about the ritual company, which threw several coffins with icons and bags into the trash. pic.twitter.com/glv1gvdsea