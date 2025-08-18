Îngrijorările legate de o posibilă interferență străină în alegerile din 2026 din Ungaria cresc, scrie Daily News Hungary.

O declarație recentă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei, preluată fără verificare de agenția de stat maghiară MTI, susține că Comisia Europeană, Ucraina și organizații occidentale lucrează pentru a-l înlătura pe premierul Viktor Orbán în favoarea Partidului Tisza.

Experții în securitate avertizează că acest lucru ar putea semnala interesul profund al Moscovei de a-și menține aliatul maghiar la putere.

Sprijinul Rusiei pentru Orbán

Péter Buda, fost ofițer superior de securitate națională, subliniază că implicarea timpurie a Rusiei evidențiază importanța strategică a Ungariei.

Moscova percepe rivalitatea Tisza–Fidesz ca parte a luptei sale constante împotriva Occidentului și are toate motivele să-l susțină public pe Orbán.

În timp ce puterile occidentale rareori tolerează astfel de interferențe, activitatea Rusiei pare să rămână necontrolată în Ungaria.

Influența lui Orbán în străinătate

Péter Buda a adăugat că Ungaria are o importanță strategică pentru Rusia, parțial pentru că veto-urile acesteia pot perturba Uniunea Europeană.

Ungaria însăși se implică frecvent în influențarea politică externă, sprijinind lideri precum George Simion în România sau Andrej Babiš în Cehia.

Aceasta demonstrează o practică de lungă durată de a valorifica puterea regională, complicând și mai mult imaginea dinamicii alegerilor și a implicării străine.

Întrebarea cheie este dacă Rusia acționează doar în propriul său interes sau dacă există un anumit nivel de coordonare cu guvernul ungar în privința declarațiilor publice.

Mizele electorale și preocupările strategice

Sondajele curente sugerează că Orbán ar putea pierde dacă alegerile s-ar desfășura duminica următoare, dar un Fidesz fragmentat ar putea păstra totuși controlul asupra posturilor cheie.

Experții avertizează că interesul Moscovei pentru rezultat, combinat cu toleranța guvernului maghiar față de declarațiile rusești, ridică întrebări serioase despre integritatea procesului democratic din Ungaria și posibilitatea unor intervenții sprijinite din străinătate.