Fostul consilier pentru securitate al Suediei, judecat pentru neglijență în gestionarea documentelor oficiale. A lăsat documentele într-un seif neîncuiat, într-un hotel

Henrik Landerholm, fost consilier pentru securitate națională al Suediei și apropiat al premierului Ulf Kristersson, a apărut luni în fața instanței, fiind acuzat că a lăsat documente oficiale într-un hotel în 2023.

Conform The Guardian, procesul lui Henrik Landerholm, fostul consilier pentru securitate al Suediei, a început luni la tribunalul din Attunda, în Sollentuna, la nord de Stockholm.

Landerholm este acuzat de neglijență în gestionarea informațiilor clasificate, după ce ar fi lăsat documente oficiale într-un seif neîncuiat la un centru de conferințe din Gällöfsta, în martie 2023.

Descoperite de echipa de curățenie a hotelului

O parte din documente ar fi vizat strategia Suediei față de Turcia, în perioada în care țara aștepta să adere la NATO, precum și o întâlnire secretă cu Statele Unite, potrivit relatărilor din presa suedeză.

Documentele au fost descoperite de personalul de curățenie al hotelului, iar mare parte din proces se va desfășura cu ușile închise din cauza informațiilor sensibile.

Landerholm, care și-a dat demisia în ianuarie 2025, la câteva zile după ce poliția a deschis ancheta, neagă acuzațiile.

Avocatul său susține că informațiile respective nu au pus în pericol securitatea națională și că faptele nu constituie o infracțiune.

Procurorii afirmă însă că este vorba despre „informații extrem de sensibile” și au avertizat instanța că gravitatea cazului va deveni evidentă în timpul audierilor.